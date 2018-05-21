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Carbonizados

Tragédia em Linhares: cartazes são colados na casa onde irmãos viviam

Entre os dizeres, estão: 'justiça para os anjos'; 'queremos respostas' e 'eterno Joaquim e Kauã'

Publicado em 20 de Maio de 2018 às 22:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2018 às 22:37
A morte dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, completa um mês nesta segunda-feira (21) e a população cobra respostas. Neste domingo (20), cartazes foram colados por moradores na casa onde as crianças vivam com a família, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Entre os dizeres, estão: "Queremos respostas"; "justiça para os anjos" e "eterno Joaquim e Kauã". 
> Veja a retrospectiva do caso 
A Polícia Civil trabalha com a linha de investigação de homicídio, agora classificado como doloso - ou seja, quando há intenção de matar. Essa foi a justificativa para pedir, na última quinta-feira (17), a prorrogação da prisão temporária, por mais 30 dias, do pastor Georgeval Alves Gonçalves. 
Com informações de Samira Ferreira 

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