Tragédia em Linhares: cartazes são colados na casa onde irmãos viviam

A morte dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, completa um mês nesta segunda-feira (21) e a população cobra respostas. Neste domingo (20), cartazes foram colados por moradores na casa onde as crianças vivam com a família, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Entre os dizeres, estão: "Queremos respostas"; "justiça para os anjos" e "eterno Joaquim e Kauã".
A Polícia Civil trabalha com a linha de investigação de homicídio, agora classificado como doloso - ou seja, quando há intenção de matar. Essa foi a justificativa para pedir, na última quinta-feira (17), a prorrogação da prisão temporária, por mais 30 dias, do pastor Georgeval Alves Gonçalves.
Com informações de Samira Ferreira