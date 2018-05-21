Tragédia em Linhares: cartazes são colados na casa onde irmãos viviam

A morte dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, completa um mês nesta segunda-feira (21) e a população cobra respostas. Neste domingo (20), cartazes foram colados por moradores na casa onde as crianças vivam com a família, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Entre os dizeres, estão: "Queremos respostas"; "justiça para os anjos" e "eterno Joaquim e Kauã".