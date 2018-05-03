Tragédia em Linhares: carro usado por pastor é devolvido ao dono

Tragédia em Linhares: polícia chegou a apreender o carro que era usado por pastor Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online

O veículo, um Classic, cor preto, que era usado pelo pastor George Alves foi devolvido ao dono nesta quinta-feira (3). O carro pertencia a um membro da Igreja Batista Vida e Paz, localizada em Linhares.

prestou depoimento na Delegacia Regional de Linhares, na tarde desta quinta-feira (3). O proprietáriona Delegacia Regional de Linhares, na tarde desta quinta-feira (3).

A perícia no veículo com o uso da substância luminol, utilizada para detectar vestígios de sangue, foi realizada nesta quarta-feira (2) pela Polícia Civil. Mais detalhes sobre a investigação não foram divulgadas.

Durante os trabalhos, o carro chegou a ser levado para a garagem de uma concessionária, devido à necessidade de um ambiente mais escuro para o uso do luminol.

apreendido desde o dia 30 de abril. O veículo estava

PASTORA TAMBÉM PRESTOU DEPOIMENTO

quando teve o celular apreendido. Além do dono do veículo, a pastora Juliana, esposa de George, também prestou depoimento à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira,

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