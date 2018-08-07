Tradicional restaurante de Pedra Azul fechas as portas

Restaurante Valsugana encerra suas atividades Crédito: Valsugana

Um dos mais tradicionais estabelecimentos da Região Serrana do Espírito Santo, o restaurante Valsugana, localizado em Pedra Azul, Domingos Martins, anunciou que vai encerrar suas atividades a partir do dia 9 de setembro de 2018, após 18 anos de funcionamento. De acordo com o proprietário do espaço, Cláudio Calmon, o motivo é para que os donos tenham mais tempo de curtir a família.

"São ciclos que atravessamos na vida e acredito que esse ciclo do Valsugana tenha se encerrado. Eu e minha esposa, Marília Calmon, nos dedicamos durante todos esses anos em prol de um restaurante que tornou-se referência quando o assunto é a boa culinária. Projetávamos esse momento há pelo menos dois anos e a hora de descansarmos chegou. Minha filha mora fora do Brasil e meu neto está para nascer, então, quero estar próximo deles, ser um avô presente. Também queremos estudar. Será importante aprendermos outros idiomas", explicou Cláudio Calmon.

Segundo o proprietário, a decisão foi comunicada de forma antecipada aos trabalhadores do local - seis, no total. Cláudio Calmon, perguntado por qual razão não colocar outros profissionais para administrar o restaurante para a família, pontuou que essa decisão sequer foi pensada.

"Nós colocamos nosso coração no trabalho e prestamos um atendimento diferenciado a nossos clientes, muitos deles fiéis à nossa culinária. Então, como temos uma reputação a zelar, não sei até que ponto outros administradores cuidariam do restaurante como nós cuidamos, com carinho. Preferimos pensar que é um ciclo que chega ao fim. Trouxemos esse nome com a gente e agora o projeto se encerra conosco. Pode até ser que no futuro a gente retorne, mas não acho provável. Precisamos cuidar da saúde."

Sobre a situação dos funcionários, o proprietário disse que tem conversado com donos de outros estabelecimentos da região para tentar fazer com que eles sejam recolocados no mercado de trabalho de maneira imediata.

"Por respeito a nossos empregados, fizemos questão de avisá-los antes. Não queríamos que eles ficassem sabendo da notícia por outras pessoas. Mas um dos funcionários já disse vai receber a rescisão e descansar um pouco, outra está para ganhar bebê. Quanto aos outros já tem estabelecimentos que se colocaram à disposição para contratá-los. Eles não terão dificuldade em se recolocarem no mercado", concluiu.