Trânsito complicado por conta de protesto na Avenida Norte Sul Crédito: Ouvinte CBN Vitória/Elton Cotto

Um protesto de trabalhadores terceirizados, contratados pela empresa Usiminas Mecânica, interdita o trânsito no sentido Vitória a Serra, próximo ao Terminal de Carapina, na Avenida Norte Sul, Serra , desde as 7h desta quinta-feira (4). Os manifestantes incendiaram pneus para impedir a passagem dos carros e reclamam sobre a política de demissões e contratações da empresa.

De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o trânsito no local está fechado no sentido Vitória a Serra e a fila de congestionamento já é significativa. Os trabalhadores são terceirizados contratados pela empresa Usiminas Mecânica e protestam contra baixos salários e também pela política de demissões e contratações da empresa.

O diretor do Sindicato dos Metalúrgicos no Estado do Espírito Santo (Sindimetal ES), Máx Célio de Carvalho, diz que a movimentação dos trabalhadores é legítima e que eles estão insatisfeitos com baixos salários e demissões injustas.

Your browser does not support the audio element. Trabalhadores terceirizados fecham Avenida Norte Sul contra demissões

"A movimentação dos trabalhadores, apesar de não seguir alguns trâmites legais, é legítima porque eles estão há um bom tempo insatisfeitos com salários e o que agravou é que eles tem passados por problemas com relação interna da empresa e demissões injustas. O problema do salário baixo também é uma reclamação de todos e, em nossa avaliação, essas empresas contratantes são diretamente responsáveis por essa situação. A empresa tem, ao todo, 90 trabalhadores, mas não sabemos se todos aderiram ao movimento", explica o diretor.

O QUE DIZ A USIMINAS