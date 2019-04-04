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Serra

Trabalhadores terceirizados fecham Avenida Norte Sul contra demissões

Os manifestantes incendiaram pneus para impedir a passagem dos carros e reclamam sobre a política de demissões e contratações da Usiminas Mecânica

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 11:18

Publicado em 

04 abr 2019 às 11:18
Trânsito complicado por conta de protesto na Avenida Norte Sul Crédito: Ouvinte CBN Vitória/Elton Cotto
Um protesto de trabalhadores terceirizados, contratados pela empresa Usiminas Mecânica, interdita o trânsito no sentido Vitória a Serra, próximo ao Terminal de Carapina, na Avenida Norte Sul, Serra, desde as 7h desta quinta-feira (4). Os manifestantes incendiaram pneus para impedir a passagem dos carros e reclamam sobre a política de demissões e contratações da empresa.
De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o trânsito no local está fechado no sentido Vitória a Serra e a fila de congestionamento já é significativa. Os trabalhadores são terceirizados contratados pela empresa Usiminas Mecânica e protestam contra baixos salários e também pela política de demissões e contratações da empresa.
O diretor do Sindicato dos Metalúrgicos no Estado do Espírito Santo (Sindimetal ES), Máx Célio de Carvalho, diz que a movimentação dos trabalhadores é legítima e que eles estão insatisfeitos com baixos salários e demissões injustas.
Trabalhadores terceirizados fecham Avenida Norte Sul contra demissões
"A movimentação dos trabalhadores, apesar de não seguir alguns trâmites legais, é legítima porque eles estão há um bom tempo insatisfeitos com salários e o que agravou é que eles tem passados por problemas com relação interna da empresa e demissões injustas. O problema do salário baixo também é uma reclamação de todos e, em nossa avaliação, essas empresas contratantes são diretamente responsáveis por essa situação. A empresa tem, ao todo, 90 trabalhadores, mas não sabemos se todos aderiram ao movimento", explica o diretor.
O QUE DIZ A USIMINAS
Em nota, a Usiminas Mecânica informa que está em permanente diálogo com todos os trabalhadores envolvidos em obra da empresa no Complexo de Tubarão. A empresa ressalta que cumpriu integralmente todas as ações estabelecidas em negociação com o Ministério Público do Trabalho (MPT) após movimento anterior realizado em março. A Usiminas Mecânica esclarece ainda que fornece desjejum e prioriza a contratação de mão de obra local. Informa também que a vontade dos colaboradores é escolher sua representação sindical a despeito da atividade preponderante da empresa, o que é vedado pela legislação.

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