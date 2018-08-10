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Risco

Todos os terminais do Transcol estão com alvará dos bombeiros vencido

Terminal de Itacibá, em Cariacica, era o único com a licença válida, mas ela venceu nesta sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 13:06

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 13:06

Terminal de Itacibá agora também está com o alvará vencido Crédito: Carlos Alberto Silva
O único terminal do Sistema Transcol que tinha alvará do Corpo de Bombeiros válido, o de Itacibá, agora também está com a licença vencida. A partir desta sexta-feira (10), todos os terminais localizados na Grande Vitória estão na mesma situação.
No último dia 26, o Gazeta Online denunciou a irregularidade dos terminais de passageiros, por meio de consulta ao sistema de alvarás emitidos pelo Corpo de Bombeiros, disponível no site da corporação. Nove dos 10 terminais estavam sem o alvará de licença. 
Em nova pesquisa nesta sexta-feira (10), o portal verificou que a realidade é a mesma, com o acréscimo do Terminal de Itacibá, em Cariacica, na lista - que teve o alvará vencido nesta sexta-feira (10). 
CONFIRA OS ALVARÁS
TERMINAL DE VILA VELHA
Data de validade: 22/05/2016
TERMINAL DE ITAPARICA
Data de validade: 22/05/2016
TERMINAL DO IBES
Data de validade: 22/05/2016
TERMINAL DE SÃO TORQUATO
Data de validade: 22/05/2016
TERMINAL DE LARANJEIRAS
Data de validade: 01/02/2017
TERMINAL DE CARAPINA
Data de validade: 08/03/2017
TERMINAL DE JACARAÍPE
Data de validade: 27/04/2017
TERMINAL DE CAMPO GRANDE
Data de validade: 02/06/2016
TERMINAL DE ITACIBÁ
Data de validade: 09/08/2018
TERMINAL DE JARDIM AMÉRICA
Data de validade: 02/06/2016
CORPO DE BOMBEIROS
Demandado pelo Gazeta Online, o Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota, "que a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) entrou com um processo de regularização dos alvarás dos terminais. Os bombeiros já realizaram vistorias nos locais. A Ceturb relatou que está tomando as providências para adquirir os materiais solicitados e obter a liberação dos alvarás".
Questionada pela reportagem, a corporação não informou por que, mesmo com os alvarás vencidos, os terminais continuam funcionando, nem os riscos oferecidos à população sem a licença. A corporação também não respondeu o que representa um alvará do Corpo de Bombeiros e o que é avaliado para se conseguir o documento.
CETURB
Por meio de nota, a Ceturb- ES informou que o Corpo de Bombeiros está realizando, nesta semana, vistoria nos terminais de Cariacica, inclusive Itacibá. Na semana passada esteve na Serra e na próxima semana estará nos terminais de Vila Velha.

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