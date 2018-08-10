Todos os terminais do Transcol estão com alvará dos bombeiros vencido

Terminal de Itacibá agora também está com o alvará vencido Crédito: Carlos Alberto Silva

O único terminal do Sistema Transcol que tinha alvará do Corpo de Bombeiros válido, o de Itacibá, agora também está com a licença vencida. A partir desta sexta-feira (10), todos os terminais localizados na Grande Vitória estão na mesma situação.

Gazeta Online No último dia 26, o denunciou a irregularidade dos terminais de passageiros , por meio de consulta ao sistema de alvarás emitidos pelo Corpo de Bombeiros, disponível no site da corporação. Nove dos 10 terminais estavam sem o alvará de licença.

Em nova pesquisa nesta sexta-feira (10), o portal verificou que a realidade é a mesma, com o acréscimo do Terminal de Itacibá, em Cariacica, na lista - que teve o alvará vencido nesta sexta-feira (10).

CONFIRA OS ALVARÁS

TERMINAL DE VILA VELHA

Data de validade: 22/05/2016

TERMINAL DE ITAPARICA

Data de validade: 22/05/2016

TERMINAL DO IBES

Data de validade: 22/05/2016

TERMINAL DE SÃO TORQUATO

Data de validade: 22/05/2016

TERMINAL DE LARANJEIRAS

Data de validade: 01/02/2017

TERMINAL DE CARAPINA

Data de validade: 08/03/2017

TERMINAL DE JACARAÍPE

Data de validade: 27/04/2017

TERMINAL DE CAMPO GRANDE

Data de validade: 02/06/2016

TERMINAL DE ITACIBÁ

Data de validade: 09/08/2018

TERMINAL DE JARDIM AMÉRICA

Data de validade: 02/06/2016

CORPO DE BOMBEIROS

Demandado pelo Gazeta Online, o Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota, "que a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) entrou com um processo de regularização dos alvarás dos terminais. Os bombeiros já realizaram vistorias nos locais. A Ceturb relatou que está tomando as providências para adquirir os materiais solicitados e obter a liberação dos alvarás".

Questionada pela reportagem, a corporação não informou por que, mesmo com os alvarás vencidos, os terminais continuam funcionando, nem os riscos oferecidos à população sem a licença. A corporação também não respondeu o que representa um alvará do Corpo de Bombeiros e o que é avaliado para se conseguir o documento.

CETURB