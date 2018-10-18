TJES não aceita recurso do assassino da estudante Thayná

A audiência desta quarta-feira (17) foi sobre o estupro de uma adolescente de 11 anos. Por decisão da 1ª Vara Criminal deele vai responder por estupro de menor de 14 anos, com sequestro ou cárcere privado. Em maio deste ano ele decidiu recorrer contra esta decisão. Foi esta apelação que não foi aceita pela 2ª Câmara Criminal do TJES. O processo, que está em segredo de Justiça e a expectativa agora é de que ele seja julgado.