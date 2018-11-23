Tirar CNH ou até mesmo casar em cartório mais caros em 2019

Para quem colocou "tirar carteira de motorista" na lista de desejos - ou promessas - para o ano que vem deve ficar atento aos reajustes. É que opublicou no Diário Oficial do Espírito Santo () nesta quinta-feira (22) o novo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) para o exercício de 2019. Esse índice também impacta valores em cartório, como certidão de casamento. Documentar o matrimônio também vai ficar mais caro no ano que vem.

A partir do dia 1º de janeiro, serviços como tirar a carteira de habilitação, a segunda via do documento e a mudança ou adição de categoria vão ficar mais caros em todo o. Em contato com a reportagem do, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo () informou que os valores referentes às taxas dos serviços do órgão são estabelecidos pela Lei de Taxas nº 7.001.

Desde 1º de janeiro de 2017, o valor do VRTE era de R$ 3,2726. O valor divulgado hoje para 2019 é de R$ 3,4217. Com a mudança, o valor da permissão para dirigir carro ou moto, por exemplo, vai passar de R$ 353,44 para R$ 369,54. Já para tirar a carteira A e B, o valor, que é de R$ 441,80 em 2018, passará a ser de R$ 461,92 em 2019.