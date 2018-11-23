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Tirar CNH ou até mesmo casar em cartório mais caros em 2019

Foi divulgado nesta quinta-feira (22) o novo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), que rege alguns serviços no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 21:19

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 21:19

Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo
Para quem colocou "tirar carteira de motorista" na lista de desejos - ou promessas - para o ano que vem deve ficar atento aos reajustes. É que o Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Espírito Santo (DIO-ES) nesta quinta-feira (22) o novo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) para o exercício de 2019. Esse índice também impacta valores em cartório, como certidão de casamento. Documentar o matrimônio também vai ficar mais caro no ano que vem.
CNH
A partir do dia 1º de janeiro, serviços como tirar a carteira de habilitação, a segunda via do documento e a mudança ou adição de categoria vão ficar mais caros em todo o Espírito Santo. Em contato com a reportagem do Gazeta Online, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) informou que os valores referentes às taxas dos serviços do órgão são estabelecidos pela Lei de Taxas nº 7.001.
> Cresce procura por CNH para trabalhar
Desde 1º de janeiro de 2017, o valor do VRTE era de R$ 3,2726. O valor divulgado hoje para 2019 é de R$ 3,4217. Com a mudança, o valor da permissão para dirigir carro ou moto, por exemplo, vai passar de R$ 353,44 para R$ 369,54. Já para tirar a carteira A e B, o valor, que é de R$ 441,80 em 2018, passará a ser de R$ 461,92 em 2019.
Na lista abaixo, é possível conferir o valor de alguns serviços do Detran. Para ter acesso à lista completa, é só acessar o site do Departamento.

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