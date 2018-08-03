Tipo de malária responsável por surto no ES é mais grave

Mosquito da malária Crédito: Reprodução | Internet

Sesa) nesta sexta-feira (3). Uma pessoa morreu e outras duas estão internadas. O surto é considerado inédito pela secretaria e se iniciou em Vila Pavão no dia 26 de julho. O número de casos confirmados de malária na região Noroeste do Espírito Santo subiu para 25, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde () nesta sexta-feira (3). Uma pessoa morreu e outras duas estão internadas. O surto é considerado inédito pela secretaria e se iniciou emno dia 26 de julho.

Brasil, de forma geral, o Plasmodium vivax é o causador mais comum da doença. A equipe já identificou que o parasita presente nos casos já diagnosticados é o Plasmodium falciparum, uma espécie mais agressiva do que as demais e que, até então, não havia sido encontrada no Estado. Por isso, a hipótese mais provável considerada pelos profissionais envolvidos na investigação é de que os casos tenham sido originados a partir de um caso importado, possivelmente do Norte do país, onde a malária é endêmica. No, de forma geral, o Plasmodium vivax é o causador mais comum da doença.

O tipo de malária responsável pelo surto no Espírito Santo é mais grave e pode levar à morte. A doença tem cura, se for tratada de forma adequada a tempo.

SINTOMAS

Os sintomas da malária não aparecem de imediato. Eles surgem depois de transcorrido o período de incubação, que é o tempo compreendido entre a penetração do parasita no organismo e o aparecimento dos primeiros sintomas  o que pode levar de 7 a 14 dias, em média, podendo chegar até 60 dias. Após esse período, a pessoa começa a sentir os sintomas. O tratamento é feito com remédios e dura de dois a sete dias.

Não há vacina contra malária. Para se proteger, as pessoas precisam evitar a picada do mosquito transmissor da doença usando cortinados e mosquiteiros, telas em portas e janelas, evitando frequentar locais próximos a criadouros naturais de mosquitos, como beira de rio ou áreas alagadas ao final da tarde até o amanhecer e usando calças e camisas de mangas compridas e cores claras.

AÇÕES

Espírito Santo (Lacen-ES) para dar apoio à equipe da Superintendência Regional de Saúde e aos municípios envolvidos nas ações de controle e combate ao surto. Um médico e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também esteve no local para dar suporte. Nesta quinta-feira (2), a Sesa enviou profissionais do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica, do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Núcleo de Entomologia e Malacologia e do Laboratório Central de Saúde Pública do(Lacen-ES) para dar apoio à equipe da Superintendência Regional de Saúde e aos municípios envolvidos nas ações de controle e combate ao surto. Um médico e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo () também esteve no local para dar suporte.

O QUE ESTÁ SENDO FEITO

Foram abertas várias frentes de trabalho: busca ativa de pessoas com sintomas de malária em Vila Pavão e em territórios do entorno; capacitação das equipes da Atenção Primária à Saúde para diagnóstico precoce e tratamento da doença e também para realização de bloqueio com borrifação de inseticida casa a casa e na área perifocal; orientação aos profissionais e investigação de casos no Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, e no Hospital São Marcos, em Nova Venécia; captura de mosquitos para verificar que espécie do parasita causador da malária está em circulação no local; análise laboratorial para diagnóstico da doença; tratamento dos pacientes com diagnóstico positivo para malária; serão distribuídos repelentes, repassados pelo Ministério da Saúde, para que a população da região afetada possa se prevenir contra a picada do mosquito; monitoramento e investigação dos casos para avaliar a forma como a doença está se desencadeando na região e para identificar a primeira pessoa que adoeceu, de forma que seja possível descobrir como o surto teve início.

ALERTA

A maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), área endêmica da doença. No Espírito Santo, deve-se suspeitar de malária quando o paciente está com febre e esteve em alguma região, no Brasil ou no exterior, com transmissão de malária; nos moradores ou visitantes de áreas rurais onde existe Mata Atlântica; e ainda em pessoas que moram em áreas rurais no Norte do Estado e apresentem doença febril sem causa aparente, pois nesta região ocorre um fluxo migratório contínuo de pessoas da região amazônica.