Testes da Linha Verde na Enseada do Suá começam nesta quarta-feira

Aviso sobre testes da Linha Verde Crédito: Fernando Madeira | GZ

Nestas quarta-feira (25) e quinta-feira (26) acontecem os testes para a nova fase de implementação da Linha Verde, em Vitória. A faixa exclusiva para ônibus, vans, táxis e veículos com três ou mais pessoas (carona solidária) vai começar a funcionar na Enseada do Suá, próximo ao Horto Mercado e seguirá até o cruzamento da Dante Michelini com a Norte-Sul, em Jardim Camburi, onde já está implementada desde o mês passado.

Serão quase 9 km de faixa que passarão pelas avenidas Américo Buaiz e Saturnino de Brito, que serão sinalizadas com cones e faixas e também receberão um painel eletrônico para avisar o funcionamento do projeto.

Além disso, a Guarda Municipal vai orientar os motoristas no trajeto e organizará o trânsito. A pintura e a sinalização do novo trecho serão feitas quando a faixa for implantada definitivamente, o que ainda não tem data marcada para acontecer.

De acordo com o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann nessa fase de testes serão observadas especificidades do tráfego local.

Vamos monitorar a quantidade de veículos em horários determinados, o tempo dos semáforos, os ajustes que poderão ser feitos, as travessias de pedestres. Situações efetivas que servirão para a expansão da Linha Verde, pontuou o secretário.

Para que isso aconteça, a Prefeitura de Vitória vai enviar técnicos que estarão in loco. Serão equipes de três pessoas espalhadas por oitos pontos diferentes.

Hoffmann garantiu que, nessa fase de adaptação, os motoristas que passarem pela faixa exclusiva não serão multados.

Na avaliação do secretário, a esse momento de testes é importante para que a prefeitura veja como a Linha Verde vai funcionar naquele trecho. É necessário que a gente olhe na prática isso funcionando, justifica.

SUSPENSÃO

Como noticiado nesta terça-feira (24) com exclusividade pelo blog da coluna Leonel Ximenes, no Gazeta Online, Licia Rezende Narciso, a moradora de Jardim Camburi que conseguiu por alguns dias, no mês passado, a suspensão da Linha Verde, entrou com um recurso na Justiça pedindo que a faixa exclusiva na Avenida Dante Michelini seja suspensa outra vez.

ENTENDA

Como funciona na Dante Michelini

Além dos ônibus, é permitido que vans e táxis trafeguem na faixa.

Solidariedade: Também são permitidos na via veículos que tenham três passageiros ou mais. Não há limites de idade na contagem do número de ocupantes de um carro.

Como será na Enseada do Suá

A Linha Verde na Enseada vai começar na entrada do Horto Mercado e funcionará nos mesmos moldes da Avenida Dante Michelini. Serão quase 9 km de Linha Verde que passarão por testes hoje e amanhã.

Monitoramento