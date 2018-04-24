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Chuvas

Terraço de casa desaba na Serra; morador acredita em raio

Defesa Civil foi ao local, em Vila Nova de Colares, e avaliou que a estrutura pode ter caído por causa da chuva

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 11:08
O terraço de uma casa de três andares na Rua Iguatemi, em Vila Nova de Colares, na Serra, caiu na madrugada desta terça-feira (24), após uma marquise no terceiro andar da residência desabar. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, o engenheiro Coutinho, a chuva pode ter contribuído para o desmoronamento.
"O peso dessa laje, com as chuvas, pode ter contribuído para que essa laje, que é tipo uma marquise, desabasse. Foi a marquise que desabou, puxando o terraço", explica.
Segundo Coutinho, essa marquise foi feita em balanço, ou seja, sem coluna. "Não causou danos para ninguém. Danificou a telha de uma casa ao lado, que já se encontra desabitada. Os moradores do prédio não tiveram ferimentos, porque eles estavam no andar de baixo. Isso foi lá no terceiro piso. A residência é no primeiro e no segundo piso. Eles (casal e uma criança) estavam na residência do segundo piso e houve o desabamento da marquise do terceiro piso".
O coordenador afirma que o terraço foi interditado para que seja feita a remoção do telhado. "Ele (morador) vai ter que retirar todo o telhado e fazer um novo engradamento de madeira e uma nova cobertura, com o acompanhamento de um profissional de engenharia".
Em relação à casa ter sido construída de maneira regular ou não, o engenheiro disse que o imóvel tem um projeto. "Essa casa tem até um projeto dela, mas tem que fazer uma perícia para saber se foi seguido o que está no projeto. Ele (o morador) apresentou o projeto, tem um engenheiro que fez o projeto do terceiro piso, tem que verificar se foi utilizado o material adequado", reforça.
Apesar do desabamento no terraço, os moradores podem ficar na casa, porque moram na parte de baixo. "Não houve nenhum problema na estrutura", diz Coutinho.
RAIO
Um vizinho do imóvel, o soldador Anderson Pionti, de 37 anos, acredita que um raio caiu na casa. "Devido à chuva, caiu muito raio. Por volta de 5h30 deu um estrondo, caiu o raio e veio desabar a parte de cima da casa. Eu moro pertinho. Ninguém ficou ferido, mas tem família morando embaixo. Os vizinhos próximos foram para a rua para ver o que tinha acontecido", conta.
Sobre a possibilidade de um raio ter caído no imóvel, o coordenador afirma que esse foi o relato do morador da residência. "Não podemos afirmar que foi um raio. Até mesmo porque você não tem nenhuma evidência lá pericial, que visualmente você possa observar e dizer que foi ocasionada por um raio", avalia.

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