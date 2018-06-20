Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Véspera do inverno

Termômetro registra 4°C em Vargem Alta nesta quarta

O gerente de um hotel local registrou quando o marcador estava na casa dos 4°C além das belas fotos que a manhã esbranquiçada proporcionou

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 11:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 11:44
Termômetro de um hotel local marcou 4°C na manhã desta quarta (20) Crédito: Paulo Uliana
Mais uma vez o frio deixou a manhã de Vargem Alta esbranquiçada. O gerente de um hotel da região, Paulo Uliana, registrou quando o termômetro marcou 4°C nesta quarta-feira (20). O gramado do hotel ficou coberto por uma geada e proporcionou belos registros fotográficos.
O inverno começa nesta quinta-feira (21), mas o tempo frio já domina o território capixaba e a região Serrana já mostra sinais de que este será, assim como no ano passado, um inverno bastante frio. Em maio, a temperatura em Vargem Alta foi ainda mais baixa, com 3°C.
Frio intenso na manhã desta quarta-feira (20) em Vargem Alta, região Serrana do Espírito Santo Crédito: Paulo Uliana
GEADA
O Climatempo explica que a geada que se forma e deixas as plantas esbranquiçadas é comum parra regiões serranas e acontece por conta do frio intenso. Ela não cai do céu, se forma quando a temperatura muito baixa congela o orvalho, deixando as plantas com aspecto de nevadas, esbranquiçadas.
Frio intenso na manhã desta quarta-feira (20) em Vargem Alta, região Serrana do Espírito Santo Crédito: Paulo Uliana
INVERNO
Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o inverno deste ano não deve ser mais frio que o de 2017, mas a temperatura não deve ser alta e a chuva estará presente em grande parte da estação. A previsão é de que a temperatura mínima fique na casa dos 19°C entre o final de junho, julho e agosto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados