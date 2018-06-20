Termômetro registra 4°C em Vargem Alta nesta quarta

Termômetro de um hotel local marcou 4°C na manhã desta quarta (20) Crédito: Paulo Uliana

Mais uma vez o frio deixou a manhã de Vargem Alta esbranquiçada. O gerente de um hotel da região, Paulo Uliana, registrou quando o termômetro marcou 4°C nesta quarta-feira (20). O gramado do hotel ficou coberto por uma geada e proporcionou belos registros fotográficos.

O inverno começa nesta quinta-feira (21), mas o tempo frio já domina o território capixaba e a região Serrana já mostra sinais de que este será, assim como no ano passado, um inverno bastante frio. Em maio, a temperatura em Vargem Alta foi ainda mais baixa, com 3°C.

Frio intenso na manhã desta quarta-feira (20) em Vargem Alta, região Serrana do Espírito Santo Crédito: Paulo Uliana

GEADA

O Climatempo explica que a geada que se forma e deixas as plantas esbranquiçadas é comum parra regiões serranas e acontece por conta do frio intenso. Ela não cai do céu, se forma quando a temperatura muito baixa congela o orvalho, deixando as plantas com aspecto de nevadas, esbranquiçadas.

Frio intenso na manhã desta quarta-feira (20) em Vargem Alta, região Serrana do Espírito Santo Crédito: Paulo Uliana

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