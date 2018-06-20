Termômetro registra 4°C em Vargem Alta nesta quarta

Mais uma vez o frio deixou a manhã de Vargem Alta esbranquiçada. O gerente de um hotel da região, Paulo Uliana, registrou quando o termômetro marcou 4°C nesta quarta-feira (20). O gramado do hotel ficou coberto por uma geada e proporcionou belos registros fotográficos.
O inverno começa nesta quinta-feira (21), mas o tempo frio já domina o território capixaba e a região Serrana já mostra sinais de que este será, assim como no ano passado, um inverno bastante frio. Em maio, a temperatura em Vargem Alta foi ainda mais baixa, com 3°C.
GEADA
O Climatempo explica que a geada que se forma e deixas as plantas esbranquiçadas é comum parra regiões serranas e acontece por conta do frio intenso. Ela não cai do céu, se forma quando a temperatura muito baixa congela o orvalho, deixando as plantas com aspecto de nevadas, esbranquiçadas.
INVERNO
Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o inverno deste ano não deve ser mais frio que o de 2017, mas a temperatura não deve ser alta e a chuva estará presente em grande parte da estação. A previsão é de que a temperatura mínima fique na casa dos 19°C entre o final de junho, julho e agosto.