Termômetro registra 3°C durante madrugada na Região Serrana do ES

Termômetro de um hotel em Vargem Alta, na Região Serrana do ES, marcou 3°C Crédito: Deidson Gonçalves

O frio tomou conta da Região Serrana do ES e os termômetros marcaram 3°C durante esta madrugada. Um internauta do Gazeta Online registrou a temperatura às 4h30 desta segunda-feira (21).

O vigilante Deidson Gonçalves trabalha em um hotel em Vargem Alta e fez o registro do termômetro com a baixa temperatura. Ele conta que às 1h o marcador estava em 6°C e as 4h30 chegou aos 3°C. "A temperatura mais baixa que eu já vi aqui foi de 5°C", afirma.

PREVISÃO

A previsão do tempo segundo o Climatempo para Vargem Alta é de temperatura baixa durante todo o dia. A máxima esperada para esta segunda-feira (21) é de 22°C e a mínima pode chegar a 10°C.

As outras regiões capixabas não devem ter temperaturas diferentes neste início de semana. Ainda segundo o Climatempo, o calor deve diminuir e o tempo deve ficar mais seco por conta de uma frente fria que se aproxima pelo mar.