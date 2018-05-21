Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Termômetro registra 3°C durante madrugada na Região Serrana do ES
Frio nas montanhas

Termômetro registra 3°C durante madrugada na Região Serrana do ES

A temperatura foi registrada por volta de 4h30 desta segunda-feira (21)

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 10:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 10:55
Termômetro de um hotel em Vargem Alta, na Região Serrana do ES, marcou 3°C Crédito: Deidson Gonçalves
O frio tomou conta da Região Serrana do ES e os termômetros marcaram 3°C durante esta madrugada. Um internauta do Gazeta Online registrou a temperatura às 4h30 desta segunda-feira (21).
O vigilante Deidson Gonçalves trabalha em um hotel em Vargem Alta e fez o registro do termômetro com a baixa temperatura. Ele conta que às 1h o marcador estava em 6°C e as 4h30 chegou aos 3°C. "A temperatura mais baixa que eu já vi aqui foi de 5°C", afirma.
PREVISÃO
A previsão do tempo segundo o Climatempo para Vargem Alta é de temperatura baixa durante todo o dia. A máxima esperada para esta segunda-feira (21) é de 22°C e a mínima pode chegar a 10°C.
As outras regiões capixabas não devem ter temperaturas diferentes neste início de semana. Ainda segundo o Climatempo, o calor deve diminuir e o tempo deve ficar mais seco por conta de uma frente fria que se aproxima pelo mar.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades
Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados