Terminais na Grande Vitória acumulam problemas e falta de manutenção

Teto do Terminal de Laranjeiras está descascando Crédito: Kaique Dias

A realidade para quem usa o transporte público e passa pelos terminais do Transcol diariamente: banheiros sujos e sem água e papel, horários desatualizados nas plataformas, mato e muitos outros problemas. Há terminais que começaram a ser reformados, mas não ficaram prontos.

A reportagem do Gazeta Online percorreu terminais de Cariacica, Vila Velha e Serra. Em todos eles há problemas em comum e outros pontos específicos que tiram o conforto e a segurança dos passageiros que pagam R$ 3,40 pela passagem. Em Cariacica, o terminal de Campo Grande - o principal do município - acumula problemas principalmente nos sanitários. Em um deles não há portas em nenhum dos banheiros, tirando a privacidade dos usuários. Há também muitas grades enferrujadas e sujeira nos tetos.

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Gazeta Online Também em Campo Grande, muitos pilares que sustentam o teto do terminal estão sem o azulejo ou parte do revestimento faltando. A reclamação de muitos passageiros também é quanto à falta de horários atualizados nas plataformas. A reportagem do mostrou recentemente que o local estava com muito mato , problema esse que foi resolvido após a publicação.

Banheiros sem portas em Campo Grande: situação é parecida em vários terminais Crédito: Kaique Dias

Já em Vila Velha, no Terminal de São Torquato, banheiro também é um problema sério. Em um deles, parte do teto está aberto. Nas torneiras, falta água. E já que não tem espelho, retrovisores foram improvisados para cumprir essa função. No mesmo local várias portas estão quebradas.

Falta porta nos banheiros ou fechadura, tem pia, mas não tem a torneira, às vezes vai ao banheiro e tem que apoiar com o cotovelo. É algo comum de se ver, declara a promotora de vendas Geiciele dos Santos, de 24 anos. Veja outros problemas abaixo:

TERMINAIS COM PLATAFORMAS VELHAS E NOVAS

No Terminal de Vila Velha, um dos terminais mais antigos, os mesmos problemas nos banheiros. Mas há uma particularidade no local: parte do terminal é nova, com uma plataforma com apenas quatro anos de uso, mas outra parte - ainda não reformada - está com muitas grades e placas enferrujadas.

A mesma situação ocorre no Terminal de Itacibá, em Cariacica. No local, a nova plataforma ampliada foi entregue há cerca de um ano. A promessa de seis anos atrás, no entanto, foi de reforma e modernização total do local.

A licitação em Itacibá foi lançada em 2012 e a obra de serviço dada em 2013. A previsão era que toda a modernização ficasse pronta em dois anos, ou seja, em 2015. Mas a parte velha ainda continua lá, da mesma forma, inclusive com várias plataformas antigas improvisadas e muita poeira.

TERMINAL NOVO COM AFUNDAMENTO DE PISTAS

No Terminal de São Torquato, em Vila Velha, é só olhar para o chão e perceber que as pistas por onde passam os ônibus estão afundando. Nas plataformas é possível ver partes mais baixas onde os veículos não trafegam mais e várias ondulações.

Algumas grades, inclusive, estão tortas e caindo por causa desse afundamento. Em volta dos pilares é possível ver paralelepípedos intactos, na altura em que foram colocados durante a construção do terminal, mas, bem ao lado deles, vários outros afundados.

O Terminal de São Torquato não tem nem dez anos de atividade. A obra foi inaugurada junto ao Terminal de Jardim América, em Cariacica, em agosto de 2009. No mesmo ano foi desativado o Terminal Dom Bosco, em Vitória.

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