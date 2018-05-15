Terminais do Transcol em Cariacica terão vacinação contra a gripe

Terminais de Cariacica terão equipes para vacinar passageiros que façam parte do grupo de risco Crédito: Sullivan Silva

Para ampliar a cobertura vacinal que, no município, não chegou a 30% da meta, Cariacica inicia nesta quarta-feira (16) uma campanha de vacinação nos terminais. A ação começa por Campo Grande, das 17 às 21 horas. Na quinta, o trabalho será no terminal de Itacibá e, na sexta, em Jardim América, sempre no mesmo horário.

Até o sábado, quando foi realizado o Dia D de vacinação contra a gripe, Cariacica havia imunizado pouco mais de 26,3 mil pessoas, bem distante da meta de 88.990 (90% do volume de doses disponíveis no município). Além dos terminais, 19 unidades de saúde também estão vacinando, das 7h30 às 15h30.

A Secretaria Municipal da Saúde ainda disponibiliza o agendamento da vacinação contra a gripe para quem não pode ir até um posto, como pessoas que estão de cama ou têm dificuldades de locomoção. Para agendar, o morador deve fazer parte do grupo prioritário de vacinação e a solicitação deve ser feita pelo telefone 3346-6578, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

VACINAÇÃO EM VITÓRIA

Em Vitória, a secretária municipal da Saúde, Cátia Lisboa, avalia que os índices de vacinação estão dentro do esperado mas, mesmo assim, está sendo feito um trabalho de busca ativa de moradores que ainda não se vacinaram. "Na visita regular do agente comunitário de saúde, está sendo feita a oferta do agendamento para crianças e gestantes que ainda não vieram se vacinar. E, na última semana da campanha, vamos intensificar essa ação", afirma.

A Capital já conseguiu imunizar um pouco mais de 61% de seus moradores que se encaixam no grupo prioritário. Os menores índices de vacinação estão entre os trabalhadores da saúde (43,26%), crianças (48,91%) e grávidas (53,25%). A maior cobertura está entre os idosos: 77,1% deles já foram vacinados.

Para quem ainda não se vacinou, Vitória oferece a opção de agendamento online. "Estão disponíveis 8 mil vagas; é uma oferta bem ampla. Basta entrar no site da prefeitura, marcar dia e horário. O atendimento é feito sem fila, com horário garantido", ressalta Cátia Lisboa.

VACINAÇÃO EM VILA VELHA

No município de Vila Velha, a assessoria da Secretaria Municipal da Saúde informou que novas estratégias para ampliar a cobertura vacinal estão em análise permanente. No momento, 49.127 pessoas já foram imunizadas, o que representa quase 50% do público-alvo.

A vacinação está sendo realizada em 15 unidades de saúde (exceto Paul, Prainha e Jardim Colorado) das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Em Paul, um posto volante funciona nas segundas e quartas-feiras, das 8 às 15 horas.

VACINAÇÃO NA SERRA

Na Serra, o trabalho também se concentra nas unidades. Nas regionais (Jacaraípe, Novo Horizonte, Feu Rosa, Serra-sede, Serra Dourada e Boa Vista), das 7h30 às 16h30. Nas demais, conforme o horário da sala de vacinação de cada uma.

GRUPO PRIORITÁRIO DEFINIDO PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE

Crianças de 6 meses até menores 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); Crianças de 6 meses até menores 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias);

Trabalhadores de saúde; Trabalhadores de saúde;

Gestantes; Gestantes;

Puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto); Puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto);

Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais; Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais;

Indígenas; Indígenas;

Pessoas com 60 anos ou mais; Pessoas com 60 anos ou mais;

Professores que atuam em sala de aula; Professores que atuam em sala de aula;

Detentos; Detentos;

Adolescentes e jovens sob medida socioeducativa; Adolescentes e jovens sob medida socioeducativa;

Funcionários do sistema prisional. Funcionários do sistema prisional.

CASO

Embora não seja do grupo prioritário, a blogueira Ana Nasily, 30 anos, pretendia se vacinar. Mas não deu tempo. Foi internada às pressas, na madrugada do último domingo, com suspeita de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e permanece na UTI.

Blogueira Ana Nasily Crédito: Arquivo Pessoal

"Comecei a me sentir mal na sexta-feira, aquela sensação de corpo cansado. Comecei a tomar remédio para dor, melhorei e pensei que estivesse tudo bem. Na madrugada do domingo me senti realmente péssima, mal conseguia andar e respirar. Pensei que ia morrer. De verdade", conta Ana, por mensagem de texto, já que ainda apresenta dificuldades para respirar.

O tempo de permanência no hospital será de no mínimo uma semana, Ana está permanentemente monitorada e tomando dois antibióticos.

Agora, outra preocupação de Ana é que o filho mais novo, que completa 7 anos nesta terça-feira, começou a apresentar febre e será examinado. "O médico orientou para que venha (ao hospital) o mais rápido possível porque a doença é extremamente contagiosa. Num primeiro momento é só avaliação para descartar e nos tranquilizar", afirma.

Diante do quadro, a blogueira agora quer alertar outras pessoas a se proteger. "Aprendi a lição! Ficarei bem e nunca mais deixo uma vacina assim tão importante passar despercebida", ressalta.