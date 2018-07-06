Terceira Ponte: protestos e engarrafamento marcaram o dia da inauguração

Presente no cenário urbano e no dia a dia dos moradores e visitantes da Grande Vitória, a Terceira Ponte também marca a identidade do capixaba há quase 30 anos. Considerada um cartão-postal do Espírito Santo, a obra começou a ser feita em 1978 e só foi inaugurada 11 anos depois, em 23 de agosto de 1989. Em valores convertidos, a obra custou cerca de R$ 951 milhões, um dos maiores investimentos do governo federal no Estado até hoje.

A abertura da ponte é a segunda lembrança da série Eu Estive Lá, em homenagem aos 90 anos da Rede Gazeta, que cobriu as etapas da obra em seus veículos de comunicação, desde a promessa inicial, passando pela execução, e inauguração até seus desdobramentos na atualidade.

O destaque de A GAZETA, à época, foi a solenidade simples que marcou a abertura da ponte, sem uma grande festa para inaugurar a obra faraônica. Logo na estreia da ponte, já houve protestos em seu entorno, como acontece até hoje. Uma manifestação de professores e alunos de rede estadual, em greve, também foi uma das cenas do histórico dia, sendo registrada no jornal.

O então governador Max Mauro (com as mãos na cabeça) percorre a Terceira Ponte com populares e comitiva Crédito: Nestor Muller - 16/08/1989

Na ocasião, o então governador Max Mauro, após descerrar a placa, foi o primeiro a pagar o pedágio e fazer o percurso até Vila Velha, às 10h30 de 23 de agosto de 1989. O valor do pedágio para veículos era de NCz$ 2,50 (cruzados novos), o que hoje é equivalente a menos de R$ 0,1 (um centavo). Só no primeiro dia, em sete horas, 6.300 pessoas pagaram o pedágio, segundo a matéria.

A matéria mostrou a alegria dos passageiros do primeiro ônibus que cruzou ponte. Os nove ocupantes, da linha 1115, faziam o trajeto do Ibes, em Vila Velha, para o terminal de Carapina, na Serra. O motorista era Armando Hell, e o cobrador, Braulino Ferreira da Silva.

Esperei 11 anos por isso, contou Hortílio de Carvalho, na época com 73 anos, ao fazer a travessia no ônibus às 12h30 daquele dia junto do amigo Raimundo Antônio Lima.

E logo no primeiro dia de ponte aberta, aconteceu também o primeiro engarrafamento, conforme mostrou A GAZETA. Dois semáforos instalados provisoriamente na Avenida Desembargador Santos Neves, para acessar a ponte, deixaram o trânsito complicado na Capital. Isso porque a obra da Praça do Cauê ainda não havia sido concluída.

Confira notícias do jornal A Gazeta à época da inauguração (clique para ampliar):

Um dia após a inauguração, em 24 de agosto de 1989, reportagens do jornal A GAZETA e da TV Gazeta mostraram a abertura da nova via, que recebeu o nome oficial de Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça, mas que, por ser a terceira ligação entre Vitória e Vila Velha, ficou conhecida mesmo como Terceira Ponte.

As imagens do dia emblemático também foram ao ar pela TV Gazeta, como registrou o vídeo, que mostrou os primeiros carros passando, da praça do pedágio até Vila Velha, e até curiosos a pé e de bicicleta em cima do vão central.

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