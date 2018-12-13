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Trânsito

Terceira Ponte: nova cabine de pedágio começa a operar no sábado

A mudança na sinalização da ponte, indicando a presença da nova cabine, será concluída até a próxima sexta-feira (14)

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 23:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 23:34
Pedestres atravessam a Terceira Ponte nesta quinta-feira (8) Crédito: Fernando Madeira
A partir do próximo sábado (15), o usuário da Terceira Ponte vai contar com mais uma cabine de cobrança automática de pedágio, destinada aos que seguem no sentido Vila Velha - Vitória  onde é feita a cobrança unidirecional , com destino à Reta da Penha. Nos horários de pico haverá ainda a possibilidade de serem disponibilizadas duas cabines de cobrança expressa. 
A mudança na sinalização da ponte, indicando a presença da nova cabine, será concluída até a próxima sexta-feira (14). No sentido Vila Velha para Vitória, onde ocorre a cobrança unidirecional, haverá indicação no pórtico que fica localizado antes da praça de pedágio. Também haverá sinalização no alto das cabines.
> Simulação de emergência interdita ponte por duas horas
A medida, segundo Geraldo Dadalto, diretor-presidente da concessionária RodoSol - que administra a via -, visa melhorar a fluidez do tráfico na Praça de Pedágio. "Será evitado o entrelaçamento de carros que mudam a direção, cruzando várias faixas, para seguirem para a Reta da Penha", relata. Alguns motoristas disputam espaços para obter acesso à Reta da Penha, cruzando várias faixas, ou dando uma volta maior por dentro do bairro.
SITUAÇÃO ATUAL
Atualmente a ponte conta com duas cabines de cobrança automática para motocicletas e outras três para os demais veículos. Todas estão localizadas no lado direito da ponte, no sentido Vitória. Existem ainda outras cinco cabines onde são feitas cobranças em dinheiro, o que totalizam dez cabines operando no horário de pico, de maior volume de tráfego. Fora deste período, operam nove cabines.
Com a mudança, vão permanecer duas cabines de cobrança automática para motocicletas e outras duas para os demais veículos, ambas do lado direito da ponte. Outras quatro cabines vão ser usadas para a cobrança manual. E a novidade será a instalação de mais duas cabines de cobrança automática do lado esquerdo, direcionando o trânsito para a Reta da Penha.
Segundo Geraldo Dadalto, a cabine localizado no lado extremo direito será automática e a outra será mista, podendo realizar também a cobrança manual. "Isto nos dá mais alternativas. Se for necessário teremos duas cabines de cobrança automática para a Reta da Penha. Caso contrário, uma delas passa a atender a cobrança manual", explicou.
A instalação da nova cabine foi autorizada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP). Geraldo relata que desde 2011 esta alternativa vinha sido estudada e vista como uma possível solução. Não foi implantada porque a cobrança era bidirecional - feita dos dois lados - e as cabines centrais eram reversíveis, variando o sentido de acordo com o tráfego. Com a mudança na cobrança, que passou a ser unidirecional - somente no sentido Vitória - a mudança voltou a ser analisada. Foi implementada após a realização de alguns investimentos e intervenções. "Tudo já foi concluído e a nova cabine testada", relatou Dadalto.
As informações são de que o custo da implantação da nova cabine não é alto e não terá repercussão expressiva na tarifa do pedágio.
Terceira Ponte, nova cabine de pedágio começa a operar na sexta

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