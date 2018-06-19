Terceira Ponte: mesmo sem pedágio, motoristas enfrentam trânsito

Trânsito congestionado na Terceira Ponte, sentido Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro

isenção começou a valer à 0h de domingo (17), portanto hoje é o primeiro dia útil em que a medida está valendo. Apesar da tentativa de desafogar o trânsito na Terceira Ponte com a suspensão da cobrança do pedágio no sentido Vitória x Vila Velha, muitos motoristas tiveram que enfrentar congestionamentos em alguns acessos no início da noite desta segunda-feira (18). Acomeçou a valer à 0h de domingo (17), portanto hoje é o primeiro dia útil em que a medida está valendo.

Inicialmente, sete cancelas no sentido Vitória x Vila Velha foram liberadas para o tráfego de veículos, sendo duas pela Duckla de Aguiar, duas pela Praça do Cauê e três pela Clóvis Machado.

Às 18h40, quem passava pela Praça do Cauê para ter acesso à Terceira Ponte, não encontrava retenção. Havia um grande fluxo de veículos pelos acessos na Rua Duckla de Aguiar e Clóvis Machado.

O taxista Gilmar José da Silva, de 40 anos, acreditava que com a mudança o trânsito poderia melhorar. "O problema nem tanto é o pedágio, o problema é a ponte mesmo, que ela vai estreitando lá em cima, ai não dá vazão para esse monte de carro", disse.

Já o contador Deverson Xavier, de 38 anos, afirmou que enfrenta o mesmo congestionamento todos os dias, mas nesta segunda o trânsito estava melhor na Reta da Penha. "Está a mesma coisa, talvez é um pouco mais confuso, porque não tinha essa faixa que proibia o pessoal de ir pra esquerda. Não mudou muita coisa, a principio não. Com a chuva talvez é até maior, como eu venho da Reta da Penha, lá fica parada e hoje não estava, então melhorou um pouco".

Monitoramento constante

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) informa que o Comitê de Acompanhamento e Avaliação das Ações de Mobilidade, formado por integrantes dessa Agência, da Setop, da Rodosol e do BPTran e as Guardas de Trânsito dos municípios de Vitória e Vila Velha estão realizando em conjunto o monitoramento para aprimoramentos operacionais. No entanto, a ARSP esclarece que é necessário um período maior para avaliação, já que há uma série de variáveis que influenciam no comportamento do tráfego.

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