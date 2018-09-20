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Corpo de Bombeiros

Terceira Ponte: interdição recorde motiva revisão de plano de resgate

O tenente-coronel Rodrigo Ribeiro, que coordena os trabalhos, destaca que novas mudanças precisam ser feitas para evitar que outras pessoas fiquem retidas no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 23:48

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 23:48

Motoristas enquanto aguardavam a liberação da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini
Há cerca de 14 meses, uma ação realizada na Terceira Ponte para o resgate de uma pessoa mudou a forma de atuação do Corpo de Bombeiros. Naquele dia, 25 de julho de 2017, perceberam que, para o trabalho de resgate ser bem sucedido, era necessário a interdição completa da via. Hoje o tenente-coronel Rodrigo Ribeiro, do Corpo de Bombeiros, que coordena os trabalhos, destaca que novas mudanças precisam ser feitas para evitar que outras pessoas fiquem retidas no local.
> 25 de julho: o dia em que a empatia pulou da ponte
Em função isso foi criado um grupo que está elaborando um plano para as situações de emergência que resultam na interdição da Terceira Ponte. 
A tática de fechar a ponte para viabilizar o trabalho de resgate é necessária, é adotada em outros estados e vai ser mantida. Mas reconhecemos que não se pode manter outras pessoas retidas na ponte e em seus acessos. Estamos estudando como podemos retirá-las
Uma das primeiras conclusões é de que precisam ter um contato ainda mais rápido com as guardas municipais para que elas bloqueiem os acessos à ponte e viabilizem formas de retirar os que ficaram retidos. Outra possibilidade considerada é a liberação do fluxo de trânsito somente para os veículos que estão retidos no local. "É importante que a população saiba que não estamos cegos ao problema, cuja gravidade foi maior no último dia 10", relata.
Ele se refere à interdição total da ponte que durou mais de 8 horas, período em que ocorreu o trabalho de resgate de uma pessoa que atentava contra sua própria vida. O bloqueio da via causou um grande nó no trânsito da Grande Vitória e centenas de pessoas acabaram ficando, por horas, retidas não só no vão da ponte, mas também nos acessos em vitória e Vila Velha.
> A cada dois dias, uma pessoa comete suicídio no ES
Em decorrência disso, foi aberto um inquérito civil pelo Ministério Público Estadual que visa apurar a falta de segurança a que foram submetidas as pessoas obrigadas a ficar retidas. O documento aponta que houve falha na atuação da concessionária Rodosol e do Poder Público, ao colocarem centenas pessoas sob risco. "Mediante a deficiência na adoção de ações proativas visando resguardar a incolumidade dos demais que permaneceram sem assistência no alto da Terceira Ponte, ou fora dela, com limitação momentânea de exercício do seu direito de locomoção", destaca o texto do inquérito, assinado pelo promotor Rafael Calhau, da 27ª Promotoria Cível de Vitória.
SURPRESA
Portões da Terceira Ponte Crédito: Marcelo Prest
O tenente-coronel relata que uma das medidas que poderiam ter sido adotadas no último dia 10, para minorar o sofrimento dos que ficaram retidos, era a abertura dos chamados gates - portões que existem na mureta central da ponte. Mas os policiais, conta ele, tiveram dificuldades com os motoristas. 
Quem estava ao lado dos gates se recusava a tirar o carro e fazer o retorno, impedindo ainda o acesso dos demais aos gates. Queriam permanecer no local, para nossa surpresa. Foram notificados, mas optou-se por não adotar medidas de força policial para a retirada deles
A passagem destas pessoas pelo local de atuação dos bombeiros foi vedada, explica o tenente-coronel, para evitar que fizessem comentários inadequados com a vítima que estava sendo resgatada. "Em outras situações observamos que as pessoas insuflam o cometimento de suicídio, o que é crime, além de tirarem fotos. Ações que atrapalham o trabalho de resgate", diz Ribeiro.
> Motorista relata racismo na ponte: "Pula, macaco"
Ele ressalta que, em geral, as ocorrências para este tipo de resgate são imprevisíveis. Podem ter uma solução rápida ou demorar horas. "É uma negociação pela vida. E a maioria não sabe, mas a presença de outras pessoas no local deixa a vítima constrangida até para desistir da ação", observa.
Participam do grupo que elabora o planejamento, além dos bombeiros, representantes da Polícia Militar, da concessionária Rodosol, da Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp), Ministério Público Estadual e Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha. 
 
> A importância de identificar o tipo de suicida

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