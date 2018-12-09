Terceira Ponte é liberada após simulação de emergência

Terceira Ponte ficou interditada nos dois sentidos neste domingo (09) Crédito: Reprodução/Rodosol

Foram simuladas situações de alto grau - ocasiões flagradas pelas câmeras de segurança como ocorrências graves, previstas no plano de contingência da ponte. Após identificado, os órgãos específicos serão acionados para atendimento e resgate de vítimas e o processo de esvaziamento do local é iniciado.

Acessos para a Terceira Ponte ficaram bloqueados Crédito: Reprodução/Rodosol

PLANO FALHOU

Em setembro, o plano de contingências para as situações de emergência e crise, que existe desde 2016, falhou. Mas as ações estabelecidas no documento, que determina que a ponte seja esvaziada, não foram postas em prática e usuários ficaram retidos na ponte e nos acessos por mais de oito horas.

O abandono dos usuários que trafegavam pela ponte naquele dia está sendo, inclusive, alvo de uma investigação aberta pelo Ministério Público do Estado (MPES), que aponta que, embora fosse importante salvar uma vida que estava em risco e que motivou a interdição total da ponte, não foram adotadas medidas para garantir a segurança, a saúde e a proteção das demais pessoas, que tiveram o direito de se locomover temporariamente impedido.

VIAS INTERDITADAS

Os veículos que estiverem sobre a Terceira Ponte antes do horário da interdição serão orientados pelo Batalhão de Trânsito a prosseguir com a viagem. No momento que o Corpo de Bombeiros determinar o fechamento, eles terão que retornar pelos portões do vão central e esvaziar o local. Veja as vias que serão interditadas nos municípios de Vitória e Vila Velha:

Vitória

- Entrada da Rua Duckla de Aguiar (em frente ao posto de gasolina Monza);

- Semáforo no acesso à Rua Duckla de Aguiar, para quem circula pela Av. Gezar sentido Centro;

- Cruzamento das Av. Des. Santos Neves e Nossa Sra Da Penha (sentido praça do Cauê);

- Entrada da Praça do Cauê pela Av Des. Santos Neves (loja da Vivo);

- Rua Clóvis Machado sentido 3° ponte (altura do TRE, deixando livre o acesso à Rua João Batista Parra na Praia do Suá);

- Rua Almirante Soldo X Rua Eurico de Aguiar (proibindo seguir para a Pça do Cauê).

Vila Velha

- Terceira Ponte (altura da Rua Sergipe);

- Rua Ceará na altura do posto Moby Dick e também na altura do cruzamento com a Romeno Botelho;

- Rua Inácio Fliglno;

- Rua Maranhão (altura da Estação de Bombeamento);

- Av. Antônio Ataíde (Altura da Igreja Universal);