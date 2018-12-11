Terceira Ponte: é grave o estado de funcionário da Rodosol atropelado

Marcio Honorato foi atropelado próximo a praça do pedágio, enquanto trabalhava Crédito: Reprodução/Facebook

O funcionário da Rodosol atropelado na semana passada, na descida da Terceira Ponte , enquanto trabalhava, segue internado no Hospital São Lucas, em Vitória . Marcio Honorato é auxiliar de pista e foi atingido por um veículo na última quinta-feira (06) enquanto fazia a sinalização da via próximo à praça do pedágio. De acordo com amigos, o estado de saúde do rapaz é considerado grave.

Nesta terça-feira (11), amigos contaram o rapaz teria passado por uma cirurgia na cabeça, da qual ainda não acordou, e segue internado na UTI do hospital.

"Ele está mal. Fez uma cirurgia na cabeça, está na UTI e ainda não acordou. A situação dele é bem grave", contou uma amiga, que pediu para não ser identificada.

Nas redes sociais, amigos têm pedido orações para Marcio. O rapaz se casou em novembro, e é muito querido pelos amigos. "Você vai sair dessa, guerreiro. Deus está no controle de tudo. Você é forte, e saiba que estaremos orando a seu favor", diz uma das postagens.

"Meu amigo foi covardemente atropelado enquanto trabalhava na Rodosol. Menino bom. Correto. Rodeado de boas amizades e muito querido. O estado dele é grave e agora está nas mãos de Deus. Torço para que a medicina não consiga explicar o fato de futuramente ele estar de pé, voando nas quadras e fazendo muitas cestas", afirmou outro amigo na rede social.

ATROPELAMENTOS SÃO COMUNS

Essa não é a primeira vez que um funcionário da Rodosol é atropelado enquanto trabalha, de acordo com vítimas ouvidas pela reportagem. Acidentes como o que aconteceu com Marcio são relativamente comuns entre auxiliares de pista.

"Eu trabalhei três anos na mesma função (do Marcio) e também fui atropelado. Não foi nada tão grave, tive uma luxação no joelho e fiquei uma semana parada. Não tive assistência nenhuma da empresa. Um outro rapaz chegou a ficar um ano afastado depois de ser atropelado, quase ficou paraplégico, e até hoje não mexe o pescoço. Vez ou outra acontece, nem sempre grave. Mas acontece de motorista passar em cima do pé da gente, arrancar com o carro em cima do funcionário", relata uma ex-funcionária da Rodosol, que não quer ser identificada.

"É hora de admitir que aquilo é sim um trabalho de risco...Força Márcio...você vai sair dessa", disse um outro amigo na rede social.

OUTRO LADO

Acionada pela reportagem para comentar sobre o atropelamento de Marcio Honorato e também sobre os relatos de funcionários ou ex-empregados, a Rodosol enviou uma nota. Veja na íntegra: