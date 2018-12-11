Terceira Ponte: é grave o estado de funcionário da Rodosol atropelado

O funcionário da Rodosol atropelado na semana passada, na descida da Terceira Ponte, enquanto trabalhava, segue internado no Hospital São Lucas, em Vitória. Marcio Honorato é auxiliar de pista e foi atingido por um veículo na última quinta-feira (06) enquanto fazia a sinalização da via próximo à praça do pedágio. De acordo com amigos, o estado de saúde do rapaz é considerado grave.
Nesta terça-feira (11), amigos contaram o rapaz teria passado por uma cirurgia na cabeça, da qual ainda não acordou, e segue internado na UTI do hospital.
"Ele está mal. Fez uma cirurgia na cabeça, está na UTI e ainda não acordou. A situação dele é bem grave", contou uma amiga, que pediu para não ser identificada.
Nas redes sociais, amigos têm pedido orações para Marcio. O rapaz se casou em novembro, e é muito querido pelos amigos. "Você vai sair dessa, guerreiro. Deus está no controle de tudo. Você é forte, e saiba que estaremos orando a seu favor", diz uma das postagens.
"Meu amigo foi covardemente atropelado enquanto trabalhava na Rodosol. Menino bom. Correto. Rodeado de boas amizades e muito querido. O estado dele é grave e agora está nas mãos de Deus. Torço para que a medicina não consiga explicar o fato de futuramente ele estar de pé, voando nas quadras e fazendo muitas cestas", afirmou outro amigo na rede social.
ATROPELAMENTOS SÃO COMUNS
Essa não é a primeira vez que um funcionário da Rodosol é atropelado enquanto trabalha, de acordo com vítimas ouvidas pela reportagem. Acidentes como o que aconteceu com Marcio são relativamente comuns entre auxiliares de pista.
"Eu trabalhei três anos na mesma função (do Marcio) e também fui atropelado. Não foi nada tão grave, tive uma luxação no joelho e fiquei uma semana parada. Não tive assistência nenhuma da empresa. Um outro rapaz chegou a ficar um ano afastado depois de ser atropelado, quase ficou paraplégico, e até hoje não mexe o pescoço. Vez ou outra acontece, nem sempre grave. Mas acontece de motorista passar em cima do pé da gente, arrancar com o carro em cima do funcionário", relata uma ex-funcionária da Rodosol, que não quer ser identificada.
"É hora de admitir que aquilo é sim um trabalho de risco...Força Márcio...você vai sair dessa", disse um outro amigo na rede social.
OUTRO LADO
Acionada pela reportagem para comentar sobre o atropelamento de Marcio Honorato e também sobre os relatos de funcionários ou ex-empregados, a Rodosol enviou uma nota. Veja na íntegra:
"A RodoSol informa que o funcionário vítima de atropelamento vem sendo assistido e tratado por equipe médica em hospital que é referência para casos desta natureza. A empresa também está prestando apoio à família do funcionário, além de acompanhar e fornecer todas as informações necessárias para contribuir para apuração do caso pelas autoridades competentes. É importante ressaltar que, nos últimos cinco anos, foram registradas três ocorrências envolvendo funcionários da concessionária. Causam estranheza, portanto, as informações sobre situações de falta de assistência, principalmente levando em conta que zelar pela integridade, segurança e bem-estar de sua equipe é um valor da RodoSol. As relações com todos os funcionários são estabelecidas tendo como pilares tanto o que é definido como norma pela legislação trabalhista e de segurança como valores éticos. No caso específico dos auxiliares de pista, todos os trabalhadores recebem treinamento adequado, bem como os equipamentos de segurança necessários para o exercício da função".