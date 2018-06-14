Terceira Ponte: cobrança de pedágio em apenas um sentido

Crédito: Eduardo Dias

Os motoristas que usam a Terceira Ponte só pagarão pelo pedágio no sentido Vila Velha x Vitória. Quem trafegar no sentido Capital x Vila Velha não será cobrado a partir da 0 hora do próximo domingo (17). Neste novo modelo, o valor cobrado pelo pedágio  que é de R$ 1  sobe para R$ 2.

Essa é uma determinação da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) à Rodosol, que administra a ponte. Inicialmente, a cobrança unidirecional valerá por 30 dias.

De acordo com os estudos realizados pela Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) em conjunto com a ARSP  com base na análise dos dados reais e simulações realizadas  sem a interrupção do fluxo de veículos para pagamento do pedágio, "há um potencial de melhoria na mobilidade urbana da região".

Para os estudos foram considerados dados do período de pico do trânsito na ponte no intervalo de 16h30 e 19h30. O resultado foi uma redução de 10% no tamanho das filas nas vias do entorno da Terceira Ponte em Vitória, o que deve resultar, também, redução média de 10% nos tempos das viagens realizadas neste período.

No horário de pico, entre 17h15 e 18h15, passam pela ponte no sentido Vitória x Vila Velha, aproximadamente, 3,5 mil veículos. A medida a ser implementada vai eliminar as retenções das cancelas e reduzir a lentidão da rampa provocada pela parada e aceleração nas guaritas.

Como já informado anteriormente, essa medida tem caráter temporário e vai vigorar durante 30 dias para que se possa avaliar as melhorias efetivas para a mobilidade urbana. Uma comissão formada pela Arsp, Setop, Rodosol e Batalhão de Trânsito, além das Guardas de Vitória e Vila Velha, vão monitorar os reflexos da mudança e se haverá necessidade de novos ajustes.

TABELA DE VALORES

As tarifas no sentido norte (Vila Velha x Vitória) passam a valer conforme quadro abaixo:

NOTA DA RODOSOL

A RodoSol apoia todas as iniciativas que visam a melhoria da mobilidade urbana como o estabelecimento da cobrança unidirecional do pedágio da Terceira Ponte, sugerido por estudos técnicos realizados por órgãos do Poder Concedente.