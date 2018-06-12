Terceira Ponte: bombeiros salvam vida após horas de negociação

A Terceira Ponte foi interditada por solicitação do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (12) Crédito: Internauta

Depois de quase cinco horas de negociações, bombeiros conseguiram resgatar um homem que ameaçava pular da Terceira Ponte. Para que a operação de resgate pudesse acontecer, tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar pediram a interdição do trânsito, por volta das 10h20 desta terça-feira (12). Às 15 horas, uma vida foi salva graças à atuação das equipes militares, e a ponte foi liberada para veículos.

A reportagem acionou a Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) na tentativa de tentar conversar com os militares que participaram da operação, mas a secretaria informou que o Corpo de Bombeiros não falaria sobre o assunto.

REFLEXOS DA INTERDIÇÃO

Com a Terceira Ponte bloqueada, o trânsito deu um verdadeiro nó na Grande Vitória. Motoristas que seguiam de Vila Velha com destino à Capital tentaram a Segunda Ponte e a Cinco Pontes como alternativas para chegar a Vitória. Por conta do fluxo intenso houve inúmeros pontos de retenção.

ACIONE O CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - LIGUE 141

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Há grupos para apoiar e auxiliar pessoas com qualquer desconforto emocional. Procure ajuda profissional ou voluntária: disque 141