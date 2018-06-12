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Interdição

Terceira Ponte: bombeiros salvam vida após horas de negociação

Para que o resgate pudesse ocorrer, foi solicitada a interdição da Terceira Ponte; vias ficaram bloqueadas por quase cinco horas

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 18:53
A Terceira Ponte foi interditada por solicitação do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (12) Crédito: Internauta
Depois de quase cinco horas de negociações, bombeiros conseguiram resgatar um homem que ameaçava pular da Terceira Ponte. Para que a operação de resgate pudesse acontecer, tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar pediram a interdição do trânsito, por volta das 10h20 desta terça-feira (12). Às 15 horas, uma vida foi salva graças à atuação das equipes militares, e a ponte foi liberada para veículos.
A reportagem acionou a Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) na tentativa de tentar conversar com os militares que participaram da operação, mas a secretaria informou que o Corpo de Bombeiros não falaria sobre o assunto.
REFLEXOS DA INTERDIÇÃO
Com a Terceira Ponte bloqueada, o trânsito deu um verdadeiro nó na Grande Vitória. Motoristas que seguiam de Vila Velha com destino à Capital tentaram a Segunda Ponte e a Cinco Pontes como alternativas para chegar a Vitória. Por conta do fluxo intenso houve inúmeros pontos de retenção. 
> TEMPO REAL | Veja como está o trânsito
 
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