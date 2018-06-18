Terça-feira também deve ser de chuva no Espírito Santo

Chuva ainda cai sobre o Estado nesta terça-feira Crédito: Inmet/Reprodução

A chuva deve começar a diminuir a partir da tarde desta terça-feira (19) no Espírito Santo. Na Grande Vitória, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chove com maior intensidade pela manhã, mas ao longo do dia o tempo começa a 'limpar'. O mesmo panorama vale para Anchieta, Guarapari, Itapemirim, Marataízes, Nova Almeida e Piúma. Nas demais cidades do Estado, chove ligeiramente nas primeiras horas do dia e a instabilidade passa a ser menor após às 12 horas.

As temperaturas não passam dos 25ºC na maioria das áreas. Em Vitória, o dia começa com pancadas de chuva. No início da tarde, porém, o clima começa a ficar seco. A temperatura vai de 20°C a 24°C.

Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do ES, principalmente em Mantenópolis e Alto Rio Novo, pancadas de chuva isoladas e muitas nuvens. Os termômetros variam de 13°C a 24°C.