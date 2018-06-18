Terça-feira também deve ser de chuva no Espírito Santo

A chuva deve começar a diminuir a partir da tarde desta terça-feira (19) no Espírito Santo. Na Grande Vitória, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chove com maior intensidade pela manhã, mas ao longo do dia o tempo começa a 'limpar'. O mesmo panorama vale para Anchieta, Guarapari, Itapemirim, Marataízes, Nova Almeida e Piúma. Nas demais cidades do Estado, chove ligeiramente nas primeiras horas do dia e a instabilidade passa a ser menor após às 12 horas.
As temperaturas não passam dos 25ºC na maioria das áreas. Em Vitória, o dia começa com pancadas de chuva. No início da tarde, porém, o clima começa a ficar seco. A temperatura vai de 20°C a 24°C.
Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do ES, principalmente em Mantenópolis e Alto Rio Novo, pancadas de chuva isoladas e muitas nuvens. Os termômetros variam de 13°C a 24°C.
Já a quarta-feira (20) deve ser de tempo seco no Espírito Santo, mas as temperaturas não sobem muito. As madrugadas ficam em amenas, até um pouco frias, mas as tardes vão ficando cada vez mais quentinhas até o fim da semana.