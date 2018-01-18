'Tenho medo de ele fazer o mesmo comigo', disse filha de Hilário

Hilário Frasson (mais alto, no centro). Filha tinha medo dele Crédito: Bernardo Coutinho

Em meio a toda tristeza pela morte da mãe Milena Gottardi, a filha mais velha da médica com o policial civil Hilário Frasson sofreu pelo medo de que o pai também a matasse. É o que afirmou uma familiar da vítima em depoimento durante audiência na 1ª Vara Criminal de Vitória.

Eu tenho medo de que a minha mãe não perdoe ele e, se eu não perdoar, ele pode fazer isso comigo, teria dito a menina, de apenas 9 anos, chorando.

A filha teria falado isso depois de saber que o pai era suspeito de ter mandado matar Milena, cerca de duas semanas depois do crime. Primeiro, a garota teria comentado eu não sei se eu perdoo ou não o meu pai. Ao ouvir que não precisava decidir naquele momento, a menina demonstrou o seu medo. Para acalmá-la, a familiar disse que isso nunca aconteceria.

Ainda em depoimento, a parente de Milena revelou que Hilário gritava muito com a filha na frente de todo mundo, e que também já havia batido na menina. Diante dessa situação, ela advertiu a médica a não deixar que o ex-marido tratasse a criança daquela maneira.

Outra situação que deixava a menina temerosa, segundo o depoimento, é que Hilário às vezes usava o celular da criança para fazer seus contatos e um deles, em particular, teria deixado a menina assustada.