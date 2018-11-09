Temporal na Grande Vitória faz instituições suspenderem as aulas

Devido às fortes chuvas que atingem o Estado, várias instituições de ensino da Grande Vitória decidiram suspender as aulas nesta sexta-feira (09). Algumas mantiveram as aulas normalmente, mas há registros de muitos pontos alagados na Grande Vitória e o capixaba tem enfrentado problemas de condução pelas cidades.

Veja abaixo qual instituição de ensino suspendeu ou manteve as aulas nesta sexta-feira:

UFES

A assessoria de imprensa da Ufes informou que, até o momento, as atividades acadêmicas e administração estão mantidas nos Centros de Goiabeiras (Vitória), no Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes/São Mateus) e de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE/Alegre). Com exceção do Centro de Ciências da Saúde (CCS), localizado em Maruípe, onde as aulas foram suspensas.

ESCOLAS MUNICIPAIS DE VITÓRIA

A Secretaria Municipal de Educação informa que, devido às fortes chuvas que atingem a Grande Vitória nesta sexta-feira (9), todas as escolas municipais foram orientadas a avaliarem, de forma responsável, as condições de funcionamento das mesmas.

ESCOLAS ESTADUAIS DO ES

De acordo com a assessoria de Imprensa da Secretaria de Educação (Sedu), as aulas das escolas estaduais estão mantidas normalmente. Durante o dia vão avaliar novamente e qualquer atualização será notificada às escolas.

ESCOLAS MUNICIPAIS DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha informou que as aulas nos três turnos nas escolas municipais estão suspensas nesta sexta-feira (09) em função das fortes chuvas. A Defesa Civil entrou em alerta máximo na cidade de Vila Velha.

COC VILA VELHA

A direção do COC informou que não haverá aula nos turnos matutino e vespertino devido às fortes chuvas na região. Reforçaram que a intenção é preservar a integridade de todas as crianças e pede compreensão dos pais e aluno.

COLÉGIO SÃO CAMILO EM VILA VELHA

A escola São Camilo, localizada na Avenida Ernesto Canal, em Alvorada, Vila Velha, cancelou as aulas para o turno matutino nesta sexta-feira. Ainda não há informações se a decisão será mantida para o turno vespertino. O aviso foi publicado na página da escola no Facebook.

UVV

Por conta das chuvas, a Universidade Vila Velha (UVV) suspendeu as aulas na manhã desta sexta (09), em função das fortes chuvas das últimas horas. As atividades previstas para o turno matutino de hoje estão suspensas em todos os campus da UVV e toda comunidade acadêmica. No início desta tarde, uma nova nota posicionará sobre as atividades do turno noturno.

NOVO MILÊNIO

O portal da faculdade informou aos alunos que puderem comparecer, haverá aula normalmente, contudo não será computado as faltas aos que não conseguirem ir devido as chuvas

ESTÁCIO

As aulas da Unidade da Estácio em Vitória foram canceladas nesta sexta-feira (09/11). Na Unidade de Vila Velha, as aulas do turno da manhã foram canceladas e as do turno da noite estão mantidas. A manutenção das aulas de segunda-feira (12) irá depender de como ficará o tempo no fim de semana.

FAESA

De acordo com as informações da assessoria de imprensa, as aulas do período matutino desta sexta-feira (09) foram mantidas nos campus de Vitória e Cariacica. Os alunos que não conseguiram chegar não foram prejudicados. Já nos turnos vespertino e noturno o expediente foi encerrado às 17h e se estende até o sábado (10). As atividades serão normalizadas a partir de segunda-feira (12).

MULTIVIX

O portal da faculdade informou que nos campus de Cariacica, Serra e Vitória as atividades agendadas para esta sexta (09/) no matutino estão suspensas. As aulas serão mantidas e não haverá chamada. No campus de Vila Velha as aulas do matutino estão suspensas.

IFES

O portal do Instituto Federal do Espírito Santo informou que, em virtude das fortes chuvas, nesta sexta-feira (9), os campi Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória suspenderam as atividades em todo o dia. No Campus Vila Velha, o sábado letivo que ocorreria amanhã (10) também está suspenso. O Campus Serra suspendeu as atividades apenas no turno matutino; as atividades dos turnos vespertino e noturno estão mantidas normalmente. Novas informações serão divulgadas pelo portal assim que possível analisar as condições de acesso a cada campus.

UCL

A Faculdade UCL informou que as aulas serão mantidas nesta sexta-feira (09) nos campus de Manguinhos, na Serra, e Jardim América, em Cariacica, porque o acesso as unidades está livre.