Temporal causa destruição em granjas do ES; animais podem ficar sem ração

Estragos do temporal do último sábado em Santa Maria de Jetibá Crédito: Internauta/Via WhatsApp

temporal que atingiu o Espírito Santo no último sábado (27) também causou estragos em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado. Casas e granjas ficaram destelhadas após a ventania que, segundo moradores, começou por volta das 19h. Com a tempestade, regiões ficaram sem água e energia. A falta de luz, que continua em algumas granjas, preocupa produtores locais, pois pode faltar ração para as aves.

Em entrevista ao Gazeta Online, o diretor executivo das Associações dos Avicultores e Suinocultores do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand, afirma que ocorreram perdas materiais e destacou a falta de luz.

"O grande problema está sendo a falta de energia. Estamos trabalhando em contato direto com a EDP, porque isso pode provocar a falta de ração nas granjas."

Hand diz ainda que o temporal de sábado foi bem abrangente na Região Serrana.

Eu estava na estrada no momento que ocorreu. Não foi só em Santa Maria, mas no Sul do Estado. A princípio não há relatos de falta de ração, mas há o risco se a energia não for retomada. A partir de hoje, isso começa a ser uma preocupação. Nélio Hand, diretor da Aves

"É UM PREJUÍZO MUITO GRANDE"

Algumas granjas da região estão sem energia desde sábado (27). "Nossa granja está funcionando, pois temos gerador. Só algumas telhas foram arrancadas, graças a Deus. Mas colegas tiveram perdas de produção. A gente precisa de energia para tudo. A maioria das granjas são automatizadas", conta Michelle Borchardt, proprietária de uma granja em Santa Maria de Jetibá, que complementa:

"Em algumas granjas as galinhas chegaram a ficar sem alimento, pois precisa de energia para distribuí-los. Os produtores que não têm gerador, estão tratando de forma manual mesmo".

Sobre os prejuízos, Michelle afirma que a produção caiu bastante.

O ovo tem tamanho, são classificados conforme a idade da galinha. Pode acontecer do ovo diminuir de tamanho se a galinha ficar sem água e alimento. É um prejuízo muito grande para o produtor. Já estamos acumulando altos prejuízos com o preço do ovo em baixa, imagina os demais colegas que estão sem energia ainda. Muito triste a realidade. Michelle Borchardt, proprietária de granja

O temporal, segundo a proprietária, foi assustador. "Parece que passou um furacão. Não me lembro de ter visto algo assim antes.

"O NEGÓCIO FOI FEIO"

O radialista conhecido na região como Francisco Carioca conta que a ventania forte começou por volta das 19h.

A ventania veio com bastante relâmpago, várias casas ficaram destelhadas e árvores foram quebradas. O negócio foi feio. Durou uns 20 minutos. Vários moradores ficaram sem energia e sem água por 24 horas. Agora a situação está normalizada no Centro, mas alguns lugares no município ainda estão sem energia. Francisco Carioca, radialista

EDP

O Gazeta Online demandou a EDP sobre a situação em Santa Maria de Jetibá. A concessionária respondeu por meio de nota. Veja na íntegra:

"Em razão do temporal, com ventos que chegaram a 80 km e grande número de descargas atmosféricas, além de forte chuva, que atingiu o município de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Estado, no final da tarde de sábado, dia 27, a EDP informa mantém o efetivo de atendimento reforçado trabalhando na recomposição da rede elétrica e normalização do fornecimento de energia que, nesse momento, afeta pontualmente alguns clientes, áreas isoladas e de difícil acesso.

A Distribuidora esclarece ainda que a rede elétrica da região sofreu diversos danos externos, sendo afetada com a queda de árvores, telhas e placas sobre a fiação, que causou a quebra de postes e avarias em transformadores, além do rompimento de cabos. Em áreas rurais, as equipes técnicas encontram dificuldade de acesso com vias bloqueadas por árvores e desabamentos de terras. Além disso, priorizou o atendimento aos serviços públicos essenciais.