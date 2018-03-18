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Nuvens carregadas

Tempo segue quente e com pancadas de chuva no Espírito Santo

Mesmo com as chuvas, calor segue forte no Estado

Publicado em 18 de Março de 2018 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 20:00
A previsão é de muito calor em todo o Estado Crédito: Reprodução/Web
A previsão é de chuva em boa parte do Espírito Santo para o início desta semana. Segundo o instituto Climatempo, no decorrer desta segunda-feira (19), nuvens carregadas vão se formar por causa do ar quente e úmido, principalmente no Sul do Estado. Pode acontecer chuva forte de curta duração. Não há expectativa de grandes volumes acumulados.
Há previsão de chuva também para a Grande Vitória, que continua com Sol forte e bastante calor à tarde. Por causa do aquecimento, há expectativa de pancadas de chuva de forma isolada, mas em alguns momentos podem vir com intensidade.
As temperaturas ficarão altas e o calor prevalece. Na Capital, a mínima é de 22 º C e máxima de 32º C. Em Guarapari a mínima será de 20 ºC e máxima de 32º C. Em Cachoeiro de Itapemirim a máxima é de 35 ºC e mínima de 22º C. Em Linhares a máxima é de 33ºC e a mínima é de 22º C.

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