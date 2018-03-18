Tempo segue quente e com pancadas de chuva no Espírito Santo

A previsão é de muito calor em todo o Estado Crédito: Reprodução/Web

A previsão é de chuva em boa parte do Espírito Santo para o início desta semana. Segundo o instituto Climatempo, no decorrer desta segunda-feira (19), nuvens carregadas vão se formar por causa do ar quente e úmido, principalmente no Sul do Estado. Pode acontecer chuva forte de curta duração. Não há expectativa de grandes volumes acumulados.

Há previsão de chuva também para a Grande Vitória, que continua com Sol forte e bastante calor à tarde. Por causa do aquecimento, há expectativa de pancadas de chuva de forma isolada, mas em alguns momentos podem vir com intensidade.