Tempo permanece aberto no Espírito Santo até quarta-feira

Banhistas dia de sol e calor na Praia de Ilha do Boi Crédito: Marcelo Prest

O tempo está muito chuvoso em São Paulo e há alerta para temporais no Rio de Janeiro ainda nesta segunda-feira (11), mas esses temporais não devem atingir o Espírito Santo durante essa semana. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de pancadas de chuva em regiões específicas do ES, mas ainda deve fazer muito sol e calor.

Hoje, o sol e o calor predominam no Estado. A partir da tarde, alumas áreas de instabilidade podem causar pancadas de chuva isoladas com trovoadas e rajadas de vento nas regiões Sul e Serrana, sem probabilidade de chuva nas demais localidades.

Grande Vitória, devem ter poucas nuvens no céu e não chove. A temperatura máxima pode chegar aos 34°C e a mínima aos 23°C. Na, devem ter poucas nuvens no céu e não chove. A temperatura máxima pode chegar aos 34°C e a mínima aos 23°C.

Terça-feira (12), nos municípios que ficam mais próximos à divisa com o RJ, pode haver chuva rápida no período da manhã. Na região do Caparaó e Serrana, podem ocorrer algumas pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de trovoadas e ventania. Não deve chover nas outras áreas. A máxima esperada também é de 34°C e mínima de 24°C.

Já na quarta-feira (13), o sol e o calor predominam pelo Estado. No período da tarde, há previsão de chuvas leves entre as regiões do Caparaó e Serrana. Nas outras áreas o tempo fica firme e não há previsão de chuva para a Grande Vitória. O termômetro pode marcar máxima de 35°C e mínima de 24°C.