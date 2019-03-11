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Sem temporais

Tempo permanece aberto no Espírito Santo até quarta-feira

O mau tempo em São Paulo e alertas de temporais para o Rio de Janeiro não devem se aproximar do ES. Confira a previsão do tempo

Publicado em 

11 mar 2019 às 15:12

Publicado em 11 de Março de 2019 às 15:12

Banhistas dia de sol e calor na Praia de Ilha do Boi Crédito: Marcelo Prest
O tempo está muito chuvoso em São Paulo e há alerta para temporais no Rio de Janeiro ainda nesta segunda-feira (11), mas esses temporais não devem atingir o Espírito Santo durante essa semana. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de pancadas de chuva em regiões específicas do ES, mas ainda deve fazer muito sol e calor.
> Sete pessoas morrem por complicações de tempestade na Grande São Paulo
Hoje, o sol e o calor predominam no Estado. A partir da tarde, alumas áreas de instabilidade podem causar pancadas de chuva isoladas com trovoadas e rajadas de vento nas regiões Sul e Serrana, sem probabilidade de chuva nas demais localidades.
Na Grande Vitória, devem ter poucas nuvens no céu e não chove. A temperatura máxima pode chegar aos 34°C e a mínima aos 23°C.
Terça-feira (12), nos municípios que ficam mais próximos à divisa com o RJ, pode haver chuva rápida no período da manhã. Na região do Caparaó e Serrana, podem ocorrer algumas pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de trovoadas e ventania. Não deve chover nas outras áreas. A máxima esperada também é de 34°C e mínima de 24°C.
Já na quarta-feira (13), o sol e o calor predominam pelo Estado. No período da tarde, há previsão de chuvas leves entre as regiões do Caparaó e Serrana. Nas outras áreas o tempo fica firme e não há previsão de chuva para a Grande Vitória. O termômetro pode marcar máxima de 35°C e mínima de 24°C.
 

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