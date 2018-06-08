Tempo nublado e chuva no final de semana em Vitória

Tempo nublado em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Uma frente fria permanece no Espírito Santo neste final de semana e, segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva para Vitória. As demais regiões do Estado devem ter tempo nublado até a próxima segunda-feira (11) .

Ainda nesta sexta (8) o tempo fica abafado e com nebulosidade, que pode aumentar no decorrer do dia. Entre o final da tarde e começo da noite pode chover em algumas áreas por conta da frente fria em alto mar, próxima ao litoral Capixaba. A temperatura máxima prevista pode chegar a 28°C, com mínima de 19°C.

No sábado (9), a instabilidade começa a se afastar e a probabilidade de chuva é apenas para a região Norte do ES no período da manhã. À tarde o sol aparece e não chove mais. Em Vitória, o dia amanhece nublado com possibilidade de garoa, mas ao longo do dia o sol aparece entre nuvens. A máxima esperada é de 25°C, com mínima de 17°C.

Para o domingo (10), a previsão é de sol e tempo seco, sem possibilidade de chuva por todo Estado. A temperatura máxima esperada é de 27°C, com mínima de 16°C.