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Tempo no ES: tempestade Iba se afasta do continente

A influência dos ventos fortes e da chuva forte deste sistema continuam sobre o alto-mar e é perigoso para a navegação marítima
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

25 mar 2019 às 18:58

Publicado em 25 de Março de 2019 às 18:58

Imagens de satélite mostram tempestade tropical "Iba" na costa do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Twitter/MetOfficeStorms
A tempestade tropical Iba que se formou sobre o mar no primeiro fim de semana do outono de 2019, entre o litoral do Espírito Santo e sul da Bahia, se desloca para longe do continente desde a manhã desta segunda-feira (25). As informações são do Climatempo. 
A influência dos ventos fortes e da chuva forte deste sistema acontecem sobre o alto-mar e é perigoso para a navegação marítima. Estes ventos e a chuva forte não atingem diretamente o continente. Porém, a proximidade com a tempestade tropical Iba favorece ventos moderadas, com até 50 km/h no litoral entre o Espírito Santo e sul da Bahia.
Possível rota da tempestade Iba, no oceano Atlântico Crédito: Divulgação / StormGeo
A Marinha do Brasil mantém o aviso especial de ventos fortes para as áreas oceânicas ECHO (litoral da Bahia) e DELTA (Espírito Santo).
Consultado pelo Climatempo, o meteorologista Chris Hebert, da empresa norueguesa de meteorologia StormGeo, afirma que é esperado que a tempestade tropical Iba se desloque gradualmente para sudeste nas próximas 24 horas (análise emitida às 08h30, horário de Brasília). Essa trajetória fará com que o sistema se afaste do Brasil em direção ao oceano Atlântico.
A previsão de afastamento do sistema é a mais provável, porém a possibilidade de que o sistema tenha uma ligeiro desvio em direção ao continente não pode ser descartada. Mesmo com este ligeiro deslocamento para oeste, as áreas de instabilidade de Iba continuariam sobre o mar, e não sobre o continente, nas próximas 48 horas.
 

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