Tempo instável deve permanecer no ES até o fim de semana

foi certeira: choveu boa parte da noite e madrugada, pelo menos na Capital do. O tempo também mudou em muitos municípios do Estado e a volta da chuva já era esperada com intensificação dos ventos marítimos sobre o litoral, como apontou o Climatempo. A previsão é que este tempo instável permaneça em terras capixabas até o final de semana.