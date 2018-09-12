Tempo instável deve permanecer no ES até o fim de semana

A previsão do tempo desta terça-feira (11) foi certeira: choveu boa parte da noite e madrugada, pelo menos na Capital do Espírito Santo. O tempo também mudou em muitos municípios do Estado e a volta da chuva já era esperada com intensificação dos ventos marítimos sobre o litoral, como apontou o Climatempo. A previsão é que este tempo instável permaneça em terras capixabas até o final de semana.
De acordo com a previsão do Climatempo, informou que a chuva continuará fraca e moderada, intercalada por algumas aberturas de sol no decorrer desta quarta-feira (12). Pode chover em todas as áreas do Espírito Santo. Por conta da mudança no tempo, as temperaturas não vão subir muito e, em Vitória, a máxima ficará perto de 24ºC.
Nesta quinta-feira (13), a instabilidade pode começar a enfraquecer, mas ainda pode chover no norte do Estado no período da manhã. Nas demais áreas, incluindo a Grande Vitória, a chuva deve dar uma trégua, porém o céu deve permanecer coberto de nuvens e as temperaturas ficarão amenas.
O sol deve retornar com força somente nesta sexta-feira (14), mas já são esperadas novas pancadas de chuva para o fim de semana porque um grande sistema de alta pressão atmosférica no oceano continua jogando umidade para a costa da Região Sudeste.
VOLUME DE CHUVA
Em Vila Velha, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 18,4 milímetros de chuva entre as 10 horas de terça-feira (11) até as 10 horas desta quarta (12). Linhares, Alfredo Chaves e Vitória acumularam valores abaixo de 10 milímetros até o momento.
Já nas estações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foram registrados 28,5 mm em Aracruz, 25,5 mm em Vila Velha, 23,8 mm na Serra e 18,1 mm em Vitória.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO?