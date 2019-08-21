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Previsão do tempo

Tempo encoberto com possibilidade de chuva nesta quinta-feira no ES

A Região Serrana do Estado, registra as menores temperaturas com mínima de 10°C e máxima de 17°C

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 16:22

Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

21 ago 2019 às 16:22
Planalto Serrano, Serra Crédito: Vanildo Pires de Souza
O tempo ficará encoberto a nublado boa parte do dia desta quinta-feira (22), deixando as temperaturas amenas em todo o Espírito Santo. Há chance de chuva fraca e esparsa, em alguns momentos. O sol poderá aparecer, porém entre muitas nuvens. 
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), na Grande Vitória, a temperatura mínima registrada é de 18 °C e máxima de 23°C. Para os municípios das áreas mais altas da Região Sul os termômetros marcarão a mínima de 13°C e a máxima de 21°C.
> Espírito Santo tem alerta de queda brusca na temperatura
Na Região Serrana, há uma pequena chance de chuva fraca e a temperatura fica com a mínima de 10 °C e máxima de 17°C, nas áreas mais altas.
Na Região Nordeste, é onde os termômetros registraram as maiores temperatura com a mínima de 19 °C e máxima chegando a 26°C.
 

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