Tempo continua úmido com previsão de chuva no ES

A terça-feira (11) amanheceu com o céu limpo mas, por volta das 12 horas, o céu foi encoberto com muitas nuvens em Vitória.
Segundo o site Climatempo, a umidade no ar do Estado é por conta da circulação de ventos do sistema de alta pressão no oceano e, por conta disto, pode chover em terras capixabas. O portal informou, ainda que, apesar disto, ocorrem aberturas de sol e há chance de chuva fraca e isolada.
Já na quarta-feira (12), a tendência é que essa chuva fique mais forte no litoral do Espírito Santo. O vento vai ganhar mais força e vai ajudar a intensificar a instabilidade, inclusive na Grande Vitória. "A situação será de atenção para chuva que pode cair moderada a forte em alguns momentos do dia", avisa a meteorologista Fabiana Weykamp.
No interior do Estado, a previsão é de pouca chuva e a instabilidade deve perder força por todas as áreas só na quinta-feira (13).