Tempo continua úmido com previsão de chuva no ES

Já na quarta-feira (12), a tendência é que essa chuva fique mais forte no litoral do Espírito Santo. O vento vai ganhar mais força e vai ajudar a intensificar a instabilidade, inclusive na. "A situação será de atenção para chuva que pode cair moderada a forte em alguns momentos do dia", avisa a meteorologista Fabiana Weykamp.