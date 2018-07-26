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Tempo chuvoso deve permanecer no ES nesta quinta-feira, diz Climatempo

Segundo o site Climatempo, na manhã desta quinta-feira (26) podem acontecer pancadas de chuva. À noite, o tempo será firme
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 21:26

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 21:26

Chuva, tempo frio Crédito: Fernando Madeira
O frio e a chuva tomaram a Grande Vitória nesta quarta-feira (25) e, segundo o site Climatempo, a temperatura pode permanecer baixa na quinta (26).
De acordo com o site, podem acontecer pancadas de chuva na manhã desta quinta-feira em Vitória e a tarde ser marcada por muitas nuvens no céu. Já à noite, o tempo será firme. A previsão é de que a máxima fique em 27ºC e a mínima em 17ºC.
Já na Serra, a variação de temperatura pode ter 29ºC como máxima e 16º como temperatura mínima; muitas nuvens vão encobrir o céu na parte da tarde e, à noite, o tempo também será firme.
Em Cariacica, de manhã pode ter sol com algumas pancadas de chuva. A máxima é de 28ºC e a mínima de 16ºC.
Em Viana, a mínima pode ser de 15ºC e a máxima de 27ºC. A previsão é de que o tempo à noite também seja firme. Assim também será em Guarapari.
No município de Vila Velha também pode fazer um friozinho com mínima de 17ºC e máxima de 27º. A previsão é de que chova na parte da manhã.
REGIÃO SERRANA
O site do Climatempo informou que em Santa Teresa, Região Serrana do Espírito Santo, a mínima pode ser de 11ºC e a máxima de 22ºC. Também está previsto que chova por lá. Em Domingos Martins, a máxima poderá chegar a até 24ºC, e, a mínima, 13ºC.

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