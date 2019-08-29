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Previsão do tempo

Temperaturas começam a subir nesta quinta-feira no Espírito Santo

A região da Grande Vitória há previsão de garoa no inicio do dia, mas aos poucos o sol aparece

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 00:18

Publicado em 

29 ago 2019 às 00:18
Sol volta a aparecer, mas há previsão de chuva fraca em alguns lugares do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
A quarta-feira (29) será ainda de muita nebulosidade em grande parte do Espírito Santo. A região da Grande Vitória pode começar o dia com garoa, mas aos poucos o sol aparece, e já não há chance de chover nessa Região.
Há possibilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia em São Mateus, devido aos ventos que sopram do mar. Nas demais áreas não chove e a temperatura começa a aumentar no sul do Estado. Os ventos serão moderados em alguns trechos do Litoral Sul e na Grande Vitória.
Segundo o Climatempo, é preciso ter atenção ao nível de umidade relativa do ar, que pode ficar muito baixo, principalmente nas horas mais quentes do dia. É importante manter-se hidratado.
> Semana começa com chuva, mas tempo muda durante a semana no ES
Na Grande Vitória as temperaturas sobrem um pouco e a mínima é de 17°C e máxima de 27°C.
O Noroeste Estado registra as maiores temperaturas, com mínima de 16°C e máxima de 29°C nas áreas menos elevadas.
Na Região Serrana, sol entre nuvens deixa os termômetros mais amenos com a temperatura mínima de 10°C e máxima de 23°C
 
 

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