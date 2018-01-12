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Passagem mais cara

Tarifa do Transcol aumenta e passa a custar R$ 3,40

O reajuste foi anunciado na tarde desta sexta-feira (12), após reunião do Conselho Tarifário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 17:27

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 17:27

Crédito: Fernando Madeira
A passagem de ônibus no sistema Transcol vai aumentar de R$ 3,20 para R$3,40. O valor teve um reajuste de 6,25% e passa a valer no domingo. O novo valor foi anunciado na tarde desta quarta-feira (12), após reunião do Conselho Tarifário. Aos domingos, quando é aplicada a tarifa social, a passagem vai custar R$ 2,95. Já os usuários do BikeGV vão passar a pagar R$ 1,70. 
O reajuste é menos da metade do solicitado pelos empresários. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) havia apresentado um estudo no ano passado, informando sobre a necessidade de reequilíbrio financeiro das operadoras do sistema. A proposta era aplicar 15,97% na tarifa, o que representaria R$ 0,51 a mais no valor da passagem.
O Conselho é composto por 15 pessoas. Cinco representantes de entidades governamentais, cinco das empresas e cinco da sociedade civil organizada.
O aumento chega poucos dias após o fim da greve dos rodoviários, cuja paralisação causou muitos transtornos para a população.O movimento durou 16 dias, o mais longo dos últimos 20 anos, e somente foi suspenso depois do julgamento do dissídio pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), embora nem todas as reivindicações da categoria tenham sido atendidas. Mas eles conseguiram um reajuste de 3% de seus salários, um dos componentes para o cálculo do aumento da passagem.
NOVOS PREÇOS
Passagem regular do Transcol: R$ 3,40
Tarifa social (domingos): R$ 2,95
 
Bike GV: R$ 1,70
Seletivo: 
- Vila Velha, Cariacica e Viana: R$ 5,70
- Serra: R$ 6,25
- Jacaraípe/Praia Grande: R$ 6,60

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