Tarifa do Transcol aumenta e passa a custar R$ 3,40

Crédito: Fernando Madeira

A passagem de ônibus no sistema Transcol vai aumentar de R$ 3,20 para R$3,40. O valor teve um reajuste de 6,25% e passa a valer no domingo. O novo valor foi anunciado na tarde desta quarta-feira (12), após reunião do Conselho Tarifário. Aos domingos, quando é aplicada a tarifa social, a passagem vai custar R$ 2,95. Já os usuários do BikeGV vão passar a pagar R$ 1,70.

O reajuste é menos da metade do solicitado pelos empresários. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) havia apresentado um estudo no ano passado, informando sobre a necessidade de reequilíbrio financeiro das operadoras do sistema. A proposta era aplicar 15,97% na tarifa, o que representaria R$ 0,51 a mais no valor da passagem.

O Conselho é composto por 15 pessoas. Cinco representantes de entidades governamentais, cinco das empresas e cinco da sociedade civil organizada.

O aumento chega poucos dias após o fim da greve dos rodoviários, cuja paralisação causou muitos transtornos para a população.O movimento durou 16 dias, o mais longo dos últimos 20 anos, e somente foi suspenso depois do julgamento do dissídio pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), embora nem todas as reivindicações da categoria tenham sido atendidas. Mas eles conseguiram um reajuste de 3% de seus salários, um dos componentes para o cálculo do aumento da passagem.

NOVOS PREÇOS

Passagem regular do Transcol: R$ 3,40

Tarifa social (domingos): R$ 2,95





Bike GV: R$ 1,70

Seletivo:

- Vila Velha, Cariacica e Viana: R$ 5,70

- Serra: R$ 6,25