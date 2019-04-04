VILA VELHA

Surto em creche: pais reclamam de falta de informação

Eles alegam que, diferente do que o informado pela secretaria, não foram procurados para um monitoramento ou orientação de como proceder com os filhos após o anúncio da presença de bactérias dentro da creche

Creche interditada na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Pais de alunos matriculados na creche que é alvo de investigações de um surto de diarreia na Praia da Costa, em Vila Velha, reclamam da falta de informações por parte da Secretaria de Saúde do município. Alegam que, diferente do que foi informado pela secretaria, eles não foram procurados para um monitoramento ou orientação de como proceder com os filhos após o anúncio da presença de bactérias dentro da creche. Dizem ainda que outras creches não estão aceitando as crianças vindas da unidade interditada.

A reportagem da CBN Vitória conversou com pais que afirmam não ter informações esclarecedoras por parte do município. O pai de uma menina de 3 anos que estuda na creche, e não quis se identificar, diz que as informações que tem até agora foram obtidas pela imprensa.

“Nenhum pai foi orientado sobre o que fazer com essas crianças. E essa que é a angústia. Está parecendo que os pais querem a reabertura da creche. Não é a reabertura da creche, ninguém está defendendo a creche. Eu quero que seja apurado e caso tenha que voltar com a minha filha para essa creche, que eu tenha segurança disso. Que algum órgão chegue e afirme que esteja apto a colocar a minha filha em segurança”, destacou.

Na última quarta-feira, uma comissão de pais foi até a secretaria de saúde de Vila Velha atrás de informações. Lá, foram atendidos pela subsecretária, que segundo eles, não trouxe esclarecimentos necessários aos responsáveis. Outro pai que tem uma filha de 3 anos, matriculada na escola desde os 5 meses de vida, questiona a demora nas informações.

“Ok, está sendo apurado. Mas o que o município está oferecendo na rede pública ou privada, alguma alternativa? Porque estamos falando de 150 famílias que estão com as crianças fora da escola. E ela disse que não tem resposta para isso”, disse.

Problemas em outras creches

Os pais também relatam que estão tendo problemas em procurar outras creches para transferir as crianças. Segundo a advogada Silviane Sgrancio, que tem dois filhos matriculados na creche interditada, as escolas não estão aceitando sob uma orientação da prefeitura.

“As escolas não estão autorizadas, foram orientadas pela secretaria de saúde a não aceitar crianças da creche Praia Baby. Ok, a criança então vai ficar em casa? Quando vai reabrir a creche? Amanhã, depois ou não vai? E aí, as crianças vão ficar em casa? Nós temos pais que não tem com quem deixar. Isso cria uma proporção muito grande".

Grupo de pais entra com ação no MP

Para resguardar os filhos, um grupo de pais de crianças matriculadas na creche entrou com uma ação no Ministério Público Estadual para que o órgão solicite o sigilo das investigações ás autoridades responsáveis. As informações foram divulgadas na coluna Leonel Ximenes, do jornal A Gazeta, nesta quinta (04). No documento, são citados em especial a Polícia Civil, a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a Secretaria Estadual da Saúde, a Vigilância Sanitária Municipal e Estadual e demais autoridades.

Secretaria nega

Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria de Saúde de Vila Velha informou que não procede a informação de que outras creches estariam sendo orientadas a não receber crianças da creche interditada. E em nota conjunta com a Secretaria de Estado da Saúde, informou que técnicos do Ministério da Saúde estão sendo esperados para avaliar o cenário atual e definir novas ações, como produzir documentos de orientação à população, instituições de saúde e de ensino, especialmente aos familiares das crianças sob investigação, assim com as demais creches do município.

