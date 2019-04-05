INVESTIGAÇÃO

Surto em creche: Ministério da Saúde começa a atuar nesta sexta (05)

Em conjunto com as secretarias de saúde de Vila Velha e do Estado, técnicos vão se reunir para avaliar o cenário atual e definir novas ações.

Os técnicos do Ministério da Saúde que eram aguardados nesta quinta-feira (04) para reforço nas investigações do surto de diarreia em uma creche do bairro Praia da Costa, em Vila Velha, vão entrar nos trabalhos somente nesta sexta-feira (05). A informação foi confirmada em uma nota conjunta da Secretaria de Saúde de Vila Velha e da Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com o comunicado, os agentes dos órgãos vão se reunir para avaliar o cenário atual e definir novas ações, como a produção de documentos de orientação à população, instituições de saúde e de ensino, especialmente aos familiares das crianças da creche sob investigação, assim com as demais creches da cidade.

Nesta quinta-feira (04), equipes das duas secretarias se reuniram na Sala de Situação para continuidade das investigações e afirmaram não haver registro de novo caso de diarreia relacionado ao surto restrito a creche. Segundo a Secretaria de Saúde de Vila Velha, são 17 casos notificados, sendo 12 crianças e cinco adultos, e outros cinco casos sob observação, sendo duas crianças e três adultos.

A reportagem questionou ao órgão municipal sobre o andamento dos exames que podem dar continuidade as investigações, mas não houve retorno. Já a Secretaria Estadual da Saúde, responsável pelo Laboratório Central (Lacen), que está realizando os trabalhos, afirmou que as amostras ainda estão em análise.

Mais uma perícia realizada

Peritos da Polícia Civil estiveram na escola no final da manhã desta quinta-feira (04) para a realização de perícias complementares. Na última terça-feira (02), agentes também estiveram na creche e deixaram o local após seis horas de perícia. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, o prazo médio para que saia o resultado dessa primeira pericia é de 20 dias, que pode ser prorrogado por ter sido realizada outra perícia complementar. As investigações seguem sob segredo de Justiça.

Também estiveram na creche engenheiros da prefeitura de Vila Velha e técnicos da Secretaria de Saúde. Eles avaliaram o projeto hidráulico da creche, se há uma relação entre a água consumida na unidade com a que era usada na área da fabrica de cerveja encontrada nos fundos do local.

