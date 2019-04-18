Surto em creche: menina que estava na UTI tem alta médica

Faixa colocada por pais em muro de creche na Praia da Costa, em Vila Velha. Crédito: José Carlos Schaeffer

Uma menina de 2 anos, aluna da creche Praia Baby, que estava há 21 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (Utip) teve alta nesta quarta-feira (17). A criança foi uma das afetadas pelo surto de gastroenterite identificado na creche, que fica na Praia da Costa, em Vila Velha, e que atingiu 37 pessoas entre alunos, funcionários e familiares. Ninguém mais está hospitalizado.

Em mensagem enviada pelo avô da menina à prefeitura ele diz: "os dias não foram fáceis, nem sempre as notícias foram boas, mas o Senhor nos sustentou em todo o tempo. Ela é um milagre de Deus."

A criança iniciou sintomas de diarreia no dia 22 de março, mas ficou em tratamento domiciliar. No entanto, no dia 27, ela foi levada ao hospital pela família e, ao ser atendida no Pronto Socorro, foi encaminhada diretamente à Utip. No local, ela teve que passar por diálise.

Nos exames dela foi identificada a bactéria E.coli enterohemorrágica, que provoca sangramento intestinal, além da diarreia. Essa bactéria também produz uma toxina chamada Shiga, que ataca rins, coração e cérebro, podendo levar à morte.

SURTO DE GASTROENTERITE EM CRECHE

Primeiro caso: 15 de março

Creche interditada: 1º de abril

Alunos que apresentaram sintoma de infecção: 19

Funcionários com sintomas de infecção: 5

Secundários* com sintomas de infecção: 13