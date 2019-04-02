VILA VELHA

Surto em creche: 17 vítimas registradas até esta segunda-feira (01)

Três novos casos foram confirmados pela secretaria de saúde de Vila Velha nesta segunda (01). Seis crianças ainda estão internadas, sendo na UTI

Subiu para 17 o número de vítimas de um surto de diarreia registrados pela Prefeitura de Vila Velha em uma creche localizada na Praia da Costa. Nesta segunda-feira (01), três novos casos foram confirmados pela secretaria de saúde do município. Pela manhã, houve o anúncio de sintomas em um bebê de 7 meses, e a tarde, durante entrevista coletiva, foram apontados sintomas em uma professora e no filho dela, que não era aluno da creche.

Segundo o secretário de saúde de Vila Velha, Jarbas de Assis, o bebê foi medicado e liberado para casa, a professora teve sintomas leves e passa bem, e o filho dela apresentou febre e diarreia forte e precisou ser internado. Além deles, uma criança que já havia recebido alta voltou a apresentar sintomas e teve de ser reinternada. Esta última, está em observação. No total, segundo a secretaria de saúde de Vila Velha, são 6 crianças internadas, sendo uma ainda na UTI.

Outra informação divulgada pelo secretário foi a da identificação de uma variação agressiva da bactéria escherichia coli nos resultados de exames de duas crianças. Segundo ele, a mesma bactéria já foi encontrada em coletas de água realizadas na creche e agora, estudos do Laboratório Central vão apontar se elas possuem a mesma gravidade das encontradas nas crianças. As análises estão sendo feitas em amostras de água coletadas na área de uma fábrica de cerveja, localizada nos fundos da creche, e de outros pontos como o reservatório do chafariz.

“É uma cepa chamada enterohemorrágica, que pode causar situações graves em pessoas acometidas por ela. Nós já encontramos a escherichia coli, que é a bactéria, no exame da água. Agora, o Laboratório de Saúde Pública está estudando o sorotipo desta bactéria para ver se confirma ser o mesmo sorotipo que está no corpo dessas crianças. Mas, tudo está levando a crer, em função da investigação que está sendo feita, que a bactéria existe na creche, nas crianças, e que a veiculação dela foi feita através da água, principalmente a água do chafariz. Isso ainda é um momento de investigação e nós pretendemos terminar essa investigação em breve”, disse.

Segundo a infectologista Rúbia Miossi, a bactéria escherichia coli não oferece perigo, pois o intestino é o ambiente da mesma. No entanto, a variante agressiva pode produzir toxinas que entram na corrente sanguínea e causam danos maiores.

“A bactéria comum ela não tem capacidade de invadir o intestino. Ela mora dentro do intestino mas não causa nada. Agora, essa variante mais agressiva acaba produzindo essa toxina, consegue invadir a parede do intestino, e aí a toxina ganha a corrente sanguínea e acaba evoluindo dessa forma, por isso que ela é mais grave”, explicou.

Na última semana, em investigação no local, agentes da Vigilância Sanitária e Ambiental encontraram equipamentos para produção de cerveja artesanal instalado nos fundos da creche. Além disso, eles perceberam que a água utilizada no chafariz era reutilizada, e não corrente.

Creche diz que análise pode estar equivocada

Em nota divulgada na tarde desta segunda-feira (01), os proprietários da creche Praia Baby afirmaram que o local onde fica o reservatório de água do chafariz estava sendo utilizado como depósito na época em que a prefeitura fez coleta da água para análise.

Segundo o estabelecimento, o chafariz, chamado de Acqua Play, estava sendo utilizado como depósito de brinquedos naquele momento para que os proprietários fizessem uma limpeza na creche, após os relatos de casos de diarreia. "A coleta de materiais naquele período (em que estava desativado e sendo utilizado como depósito de brinquedos para que uma ampla higienização fosse realizada) pode levar, portanto, a análises laboratoriais equivocadas", diz a nota.

Prefeitura diz que creche vai retirar chafariz

Segundo o secretário Jarbas de Assis, um representante da creche informou que o chafariz será retirado. Ele diz que a medida é necessária, mas não a única para a reabertura do local.

“Essa informação chegou para mim, que já avaliam que naquele local vão colocar outro equipamento de lazer, isso é absolutamente necessário. Mas, não é só isso. Tem outras coisas a serem resolvidas, isso vai depender dessa equipe técnica, dessa força de trabalho que estamos construindo”, destacou.

Procurada, a assessoria de imprensa da creche não se pronunciou sobre o assunto.

Polícia vai investigar

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá apurar a morte do menino de dois anos após um surto de infecção intestinal em uma creche particular na Praia da Costa, em Vila Velha. A intenção é saber se houve negligência por parte dos proprietários. A criança teve morte cerebral declarada no dia 27 de março.

“Como houve a morte de uma criança, a apuração deve existir para ser esclarecido se, de fato, houve negligência da parte dos proprietários da instituição, ou não. Até o final desta segunda-feira (1), uma comunicação interna será enviada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e a apuração deve acontecer por parte da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Ainda não há data para início das oitivas com as partes”, disse em nota.

A investigação será feita após o delegado-geral da Corporação, José Darcy Arruda, pedir a instauração de um inquérito policial sobre o caso das crianças que apresentaram problemas de saúde em uma creche particular, pelo fato dos laboratórios que analisam os fatos estarem encontrando determinados tipos de bactérias.

Veja a nota da creche Praia Baby na íntegra:

Diante das informações que têm sido veiculadas, os proprietários do centro educacional esclarecem que :

- São solidários à dor da família do aluno Theo e estão prestando toda atenção e informação aos demais familiares de alunos a respeito das apurações em curso;

- Todas as documentações da creche e alvarás da vigilância sanitária estão rigorosamente em dia. O cuidado com a limpeza e a higiene do local sempre foi uma prioridade. A creche, inclusive , sempre foi citada por técnicos da vigilância sanitária como modelo para outros estabelecimentos do mesmo porte;

- Assim que alguns pais relataram casos de diarréia em um grupo inicial de três alunos, foi a própria creche que procurou o setor de Epidemiologia da Prefeitura de Vila Velha e tomou a iniciativa de suspender temporariamente as aulas, agindo sempre com responsabilidade e respeito aos pais e alunos;

- O estabelecimento existe há sete anos, sendo que há quatro foi instalado o aparelho chamado Acqua Play, utilizado esporadicamente e com o devido preparo prévio de higienização. Durante todos esses anos a creche passou por vistorias da Vigilância Sanitária municipal, todas elas sempre aprovadas. Os ajustes que eventualmente foram solicitados, como a regular troca de filtros, sempre foram obedecidos de forma responsável;

- As amostras coletadas no Acqua Play foram feitas durante o período em que a creche estava temporariamente fechada - por decisão própria - e o brinquedo estava desativado. O Acqua Play havia sido utilizado, inclusive, como depósito de brinquedos naquele momento para que os proprietários fizessem uma ampla higienização da creche, ocorrida após os relatos de casos de diarréia. A coleta de materiais naquele período (em que estava desativado e sendo utilizado como depósito de brinquedos para que uma ampla higienização fosse realizada) pode levar, portanto, a análises laboratoriais equivocadas;

- O espaço anexo ao fundo da creche era devidamente isolado e servia como depósito de material particular dos proprietários. Os alunos nunca tiveram acesso a esse espaço, que sempre passou também por rigoroso processo de limpeza;

- Câmeras de monitoramento sempre foram conectadas aos celulares dos pais dos alunos, que podiam fazer a supervisão em tempo real de todos os procedimentos que aconteciam na creche. A transparência dos nossos atos sempre foi uma prioridade;

- Aproveitamos para agradecer aos pais de alunos que, em respeito ao nosso trabalho e solidários ao momento difícil que estamos atravessando, utilizaram as redes sociais no fim de semana para prestar apoio e confiança;

- Respeitamos o trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura de Vila Velha. Somos os principais interessados numa apuração rápida e isenta dos fatos, sem sensacionalismo. Já há muito sofrimento para todos os envolvidos .

