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Saúde

Surto de malária no ES: já são mais de 100 casos confirmados

Em apenas oito dias, 106 casos de malária foram confirmados em Vila Pavão e Barra de São Francisco

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 23:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 23:22
Mosquito da malária Crédito: Reprodução/Internet
Vila Pavão e Barra de São Francisco, cidades da região Noroeste do Espírito Santo, seguem em estado de alerta por concentrarem os casos de malária registrados no ES. Em boletins emitidos nesta quarta-feira (8), os dois municípios somam 106 casos confirmado, sendo 86 em Vila Pavão e 20 em Barra de São Francisco. Uma pessoa morreu após complicações causadas pela doença.
> SURTO DE MALÁRIA | A cobertura completa
O número de casos de malária registrados no Estado em 2018 já é superior ao dobro das notificações durante todo o ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 foram registrados 49 casos.
O surto de malária atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região Serrana do Estado, principalmente em Domingos Martins e Santa Teresa. Os casos de infecção por falciparum só eram encontrados no Estado em pessoas que viajaram para áreas onde ele é mais comum.

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