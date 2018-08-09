Surto de malária no ES: já são mais de 100 casos confirmados

Mosquito da malária Crédito: Reprodução/Internet

Vila Pavão e Barra de São Francisco, cidades da região Noroeste do Espírito Santo, seguem em estado de alerta por concentrarem os casos de malária registrados no ES. Em boletins emitidos nesta quarta-feira (8), os dois municípios somam 106 casos confirmado, sendo 86 em Vila Pavão e 20 em Barra de São Francisco. Uma pessoa morreu após complicações causadas pela doença.

O número de casos de malária registrados no Estado em 2018 já é superior ao dobro das notificações durante todo o ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 foram registrados 49 casos.