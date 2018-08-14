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Doença

Surto de malária no ES: já são 120 casos confirmados

A cidade de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, continua com o maior número de casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 21:00

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 21:00

O Anopheles é o transmissor da malária, que tem cura, se for tratada logo e de forma adequada Crédito: Portal Biologia/Divulgação
O número de casos confirmados de malária aumentou de 117 para 120, de acordo com informações da Secretaria de Saúde (Sesa). A cidade com maior número de registros segue sendo Vila Pavão, no Noroeste do Estado, com 96 casos. Em Barra de São Francisco são 24 pessoas infectadas. Do número total, um óbito foi registrado. 
O número de casos de malária registrados no Estado em 2018 já é superior ao dobro das notificações durante todo o ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 foram registrados 49 casos.
> SURTO DE MALÁRIA | A cobertura
O surto de malária atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região Serrana do Estado, principalmente em Domingos Martins e Santa Teresa. Os casos de infecção por falciparum só eram encontrados no Estado em pessoas que viajaram para áreas onde ele é mais comum.
 

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