Surto de malária no ES: já são 117 casos confirmados

O Anopheles é o transmissor da malária, que tem cura, se for tratada logo e de forma adequada Crédito: Portal Biologia | Divulgação

O número de casos confirmados de malária no Espírito Santo subiu para 117. A informação é da secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O município de Barra de São Francisco registrou dois casos nesta sexta-feira (10), totalizando 22 registros. A assessoria da prefeitura retificou o número neste sábado, informando que são 21 casos. Outra cidade afetada é Vila Pavão, com 95 pessoas infectadas. Desde o último mês um surto da doença atinge as duas cidades. Uma pessoa morreu após complicações causadas pela doença.

O número de casos de malária registrados no Estado em 2018 já é superior ao dobro das notificações durante todo o ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 foram registrados 49 casos.