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Noroeste do Estado

Surto de malária no ES: já são 117 casos confirmados

Surto atinge as cidade de Vila Pavão e Barra de São Francisco, localizadas na região Noroeste do Espírito Santo

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 23:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 23:02
O Anopheles é o transmissor da malária, que tem cura, se for tratada logo e de forma adequada Crédito: Portal Biologia | Divulgação
O número de casos confirmados de malária no Espírito Santo subiu para 117. A informação é da secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O município de Barra de São Francisco registrou dois casos nesta sexta-feira (10), totalizando 22 registros. A assessoria da prefeitura retificou o número neste sábado, informando que são 21 casos. Outra cidade afetada é Vila Pavão, com 95 pessoas infectadas. Desde o último mês um surto da doença atinge as duas cidades. Uma pessoa morreu após complicações causadas pela doença.
> SURTO DE MALÁRIA | A cobertura completa
O número de casos de malária registrados no Estado em 2018 já é superior ao dobro das notificações durante todo o ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 foram registrados 49 casos.
O surto de malária atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região Serrana do Estado, principalmente em Domingos Martins e Santa Teresa. Os casos de infecção por falciparum só eram encontrados no Estado em pessoas que viajaram para áreas onde ele é mais comum.

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