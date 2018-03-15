Superlotação fecha maternidade do Hucam em Vitória

Hucam fecha maternidade por causa de superlotação Crédito: Internauta | Gazeta Online

A maternidade do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória, está fechada desde a manhã desta quarta-feira (14) por causa da superlotação. Um espaço com 20 leitos abrigava 34 grávidas.

A TV Gazeta esteve no local e registrou que todas as enfermarias estão superlotadas. Cada uma delas tem capacidade para três pacientes, mas havia cinco. Há também paciente no corredor. Uma estava no corredor do pré-parto desde a última segunda-feira.

O hospital teve que improvisar uma enfermaria em uma sala pré-parto. No local, que é pequeno, o adequado seria receber uma paciente, mas havia duas.

Além disso, segundo informou a assessoria de comunicação do Hucam, há pacientes internadas em outros setores do hospital, como o de nefrologia e de cirurgia geral.

As mães que já estavam internadas no Hucam não quiseram gravar entrevista, mas aceitaram conversar com a reportagem da TV Gazeta. Disseram que estão muito tristes com essa situação. E também disseram que tiveram dificuldade de atendimento em outras maternidades, não foram recebidas, e por isso vieram para cá, narrou a repórter Daniela Carla em matéria da TV Gazeta.

Segundo a assessoria de imprensa do Hucam, o fechamento de maternidades de outros hospitais da Grande Vitória levou à superlotação da maternidade do local.

Crédito: TV Gazeta

A dona de casa Angélica dos Santos Silva, grávida de 42 semanas, confirmou que passou por outras unidades. Ela ficou uma hora esperando atendimento no Hucam. Numa fala nervosa e com voz trêmula por causa da situação, ela relatou como se sentia. Tô com muita dor de cabeça, enjoo, sentindo muita dor, perdendo os líquidos. Sangra Com medo da minha filha morrer.

E completou: A médica me deu encaminhamento pra internar, pra fazer a cesárea. Mas eles não querem fazer a cesárea porque eu já tive filho normal. E quando chega hoje não querem atender. Só de chegar aqui, eles falaram que está superlotado, que não podem me pôr lá pra cima. Já passei pelo Jayme, Santa Casa, Pró-matre e ele só mandam pra aqui. Tô mal.

Sobre o caso de Angélica, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou que o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, está funcionando normalmente. Disse que a maternidade do Jayme é de alto risco e que por isso as mães são encaminhadas para outros hospitais quando os médicos não constatam riscos.

A Santa Casa informou que não faz partos e que encaminha as pacientes para a Pró-Matre. Na Pró-Matre, a informação é de que a Angélica não passou por lá.

Por fim, ela foi atendida no próprio Hucam, conforme informou sua amiga.

Crédito: TV Gazeta

Procurada para explicar sobre a alta demanda de encaminhamentos ao Hucam e a situação de outras unidades públicas, a Sesa informou que as maternidades dos hospitais administrados pelo Estado estão funcionando normalmente.