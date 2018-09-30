Sra. Bicarbonato: personal organizer faz fama dando dicas domésticas

Ela é conhecida de muitos capixabas. Está na TV semanalmente há seis anos e há cerca de uma década se dedica a uma profissão um tanto quanto incomum. Tem 40 anos, é casada, mãe de uma menina de 4 anos e já ajudou muita gente a resolver problemas em casa, seja tirar uma mancha, seja para organizar as rotinas. Se você ainda não sabe quem é, uma ajuda: a dica é... bicarbonato!
Estamos falando de Lucy Mizael, personal organizer que, até pela própria proposta da atividade de se livrar das complicações, resume a função como facilitadora doméstica. Mineira de nascimento, ela se mudou para Vitória há quase 20 anos, onde cursou a faculdade de Turismo, e já se considera uma verdadeira capixaba. Acolhi como meu lugar, conta.
Com suas dicas para o dia a dia, Lucy ganhou fama pelo seu trabalho na TV, na internet e pela carreira que construiu na área, após ser uma das primeiras no Estado a se dedicar à atividade. Pelo reconhecimento que conquistou, a personal é a última personagem da série Capixabas Têm o que Contar, veiculada nos últimos três meses em A GAZETA.
Tudo começou em 2008. Formada e trabalhando na área de turismo, Lucy queria uma atividade que a completasse. Um dia de feriado eu estava assistindo o Mais Você e a Ana Maria estava com uma personal organizer dando dicas. Eu achei curioso, foi pesquisar e pensei: sou organizada, gosto disso e já tinha essa fama entre as amigas. Elas me apoiaram e entrei nessa, lembra.
Dali para a TV foi quase um pulo. No início ainda mal compreendida, ela insistiu e conseguiu clientes. Era contratada por famílias para, conforme ela mesmo define, promover o bem estar através da organização. Nesse meio tempo foi se especializando em dar dicas funcionais para problemas domésticos - como tirar manchas -, e montou um curso para qualificação de domésticas.
Até que ela chegou na mídia. Começou no rádio em 2011 na CBN Vitória, quando estreou o CBN na sua casa. Meses depois, gravou os pilotos do quadro A dica é para o ES1, da TV Gazeta, que estreou em janeiro de 2012 e está no ar até hoje.
Sobre as brincadeiras dos fãs, que a apelidaram como senhora, miss e até rainha do bicarbonato, já que em suas dicas o ingrediente é quase certo, Lucy explica que trata-se da funcionalidade. Vinagre, bicarbonato e limão são coisas baratas, acessíveis, sustentáveis e que você tem dentro de casa, diz.
Ela fala ainda da importância da atividade. Geralmente se você está indo bem, isso se reflete na sua casa. Há ânimo para manter as coisas em ordem e a funcionalidade. Se acontece alguma coisa que mexe com suas emoções, isso se reflete na organização da casa também. Então é uma questão de fluxo de energia positiva.
Na internet, Lucy tem mais de 700 mil acessos mensais em seu blog no Gazeta Online e quase 100 mil inscritos no seu canal no YouTube. Como capixaba que merece destaque, ela indica a arquiteta Vivian Coser, que, para Lucy, faz um trabalho unindo beleza, organização e funcionalidade.
E como a série Capixabas têm o que contar encerra sua temporada dominical hoje, confira na página ao lado depoimentos de outras pessoas anônimas e famosas que ocuparam este espaço em comemoração aos 90 anos da Rede Gazeta.