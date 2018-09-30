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Somos Capixabas

Sra. Bicarbonato: personal organizer faz fama dando dicas domésticas

Com suas dicas, Lucy fez fama nas casas, na TV e na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 00:32

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 00:32

Ela é conhecida de muitos capixabas. Está na TV semanalmente há seis anos e há cerca de uma década se dedica a uma profissão um tanto quanto incomum. Tem 40 anos, é casada, mãe de uma menina de 4 anos e já ajudou muita gente a resolver problemas em casa, seja tirar uma mancha, seja para organizar as rotinas. Se você ainda não sabe quem é, uma ajuda: a dica é... bicarbonato!
Lucy Mizael Crédito: Arquivo pessoal
Estamos falando de Lucy Mizael, personal organizer que, até pela própria proposta da atividade de se livrar das complicações, resume a função como facilitadora doméstica. Mineira de nascimento, ela se mudou para Vitória há quase 20 anos, onde cursou a faculdade de Turismo, e já se considera uma verdadeira capixaba. Acolhi como meu lugar, conta.
Com suas dicas para o dia a dia, Lucy ganhou fama pelo seu trabalho na TV, na internet e pela carreira que construiu na área, após ser uma das primeiras no Estado a se dedicar à atividade. Pelo reconhecimento que conquistou, a personal é a última personagem da série Capixabas Têm o que Contar, veiculada nos últimos três meses em A GAZETA.
Tudo começou em 2008. Formada e trabalhando na área de turismo, Lucy queria uma atividade que a completasse. Um dia de feriado eu estava assistindo o Mais Você e a Ana Maria estava com uma personal organizer dando dicas. Eu achei curioso, foi pesquisar e pensei: sou organizada, gosto disso e já tinha essa fama entre as amigas. Elas me apoiaram e entrei nessa, lembra.
Dali para a TV foi quase um pulo. No início ainda mal compreendida, ela insistiu e conseguiu clientes. Era contratada por famílias para, conforme ela mesmo define, promover o bem estar através da organização. Nesse meio tempo foi se especializando em dar dicas funcionais para problemas domésticos - como tirar manchas -, e montou um curso para qualificação de domésticas.
Até que ela chegou na mídia. Começou no rádio em 2011 na CBN Vitória, quando estreou o CBN na sua casa. Meses depois, gravou os pilotos do quadro A dica é para o ES1, da TV Gazeta, que estreou em janeiro de 2012 e está no ar até hoje.
Sobre as brincadeiras dos fãs, que a apelidaram como senhora, miss e até rainha do bicarbonato, já que em suas dicas o ingrediente é quase certo, Lucy explica que trata-se da funcionalidade. Vinagre, bicarbonato e limão são coisas baratas, acessíveis, sustentáveis e que você tem dentro de casa, diz.
Ela fala ainda da importância da atividade. Geralmente se você está indo bem, isso se reflete na sua casa. Há ânimo para manter as coisas em ordem e a funcionalidade. Se acontece alguma coisa que mexe com suas emoções, isso se reflete na organização da casa também. Então é uma questão de fluxo de energia positiva.
Na internet, Lucy tem mais de 700 mil acessos mensais em seu blog no Gazeta Online e quase 100 mil inscritos no seu canal no YouTube. Como capixaba que merece destaque, ela indica a arquiteta Vivian Coser, que, para Lucy, faz um trabalho unindo beleza, organização e funcionalidade.
E como a série Capixabas têm o que contar encerra sua temporada dominical hoje, confira na página ao lado depoimentos de outras pessoas  anônimas e famosas  que ocuparam este espaço em comemoração aos 90 anos da Rede Gazeta.

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