Sra. Bicarbonato: personal organizer faz fama dando dicas domésticas

Ela é conhecida de muitos capixabas. Está na TV semanalmente há seis anos e há cerca de uma década se dedica a uma profissão um tanto quanto incomum. Tem 40 anos, é casada, mãe de uma menina de 4 anos e já ajudou muita gente a resolver problemas em casa, seja tirar uma mancha, seja para organizar as rotinas. Se você ainda não sabe quem é, uma ajuda: a dica é... bicarbonato!

Lucy Mizael Crédito: Arquivo pessoal

Estamos falando de Lucy Mizael, personal organizer que, até pela própria proposta da atividade de se livrar das complicações, resume a função como facilitadora doméstica. Mineira de nascimento, ela se mudou para Vitória há quase 20 anos, onde cursou a faculdade de Turismo, e já se considera uma verdadeira capixaba. Acolhi como meu lugar, conta.

Com suas dicas para o dia a dia, Lucy ganhou fama pelo seu trabalho na TV, na internet e pela carreira que construiu na área, após ser uma das primeiras no Estado a se dedicar à atividade. Pelo reconhecimento que conquistou, a personal é a última personagem da série Capixabas Têm o que Contar, veiculada nos últimos três meses em A GAZETA.

Tudo começou em 2008. Formada e trabalhando na área de turismo, Lucy queria uma atividade que a completasse. Um dia de feriado eu estava assistindo o Mais Você e a Ana Maria estava com uma personal organizer dando dicas. Eu achei curioso, foi pesquisar e pensei: sou organizada, gosto disso e já tinha essa fama entre as amigas. Elas me apoiaram e entrei nessa, lembra.

Dali para a TV foi quase um pulo. No início ainda mal compreendida, ela insistiu e conseguiu clientes. Era contratada por famílias para, conforme ela mesmo define, promover o bem estar através da organização. Nesse meio tempo foi se especializando em dar dicas funcionais para problemas domésticos - como tirar manchas -, e montou um curso para qualificação de domésticas.

Até que ela chegou na mídia. Começou no rádio em 2011 na CBN Vitória, quando estreou o CBN na sua casa. Meses depois, gravou os pilotos do quadro A dica é para o ES1, da TV Gazeta, que estreou em janeiro de 2012 e está no ar até hoje.

Sobre as brincadeiras dos fãs, que a apelidaram como senhora, miss e até rainha do bicarbonato, já que em suas dicas o ingrediente é quase certo, Lucy explica que trata-se da funcionalidade. Vinagre, bicarbonato e limão são coisas baratas, acessíveis, sustentáveis e que você tem dentro de casa, diz.

Ela fala ainda da importância da atividade. Geralmente se você está indo bem, isso se reflete na sua casa. Há ânimo para manter as coisas em ordem e a funcionalidade. Se acontece alguma coisa que mexe com suas emoções, isso se reflete na organização da casa também. Então é uma questão de fluxo de energia positiva.

Na internet, Lucy tem mais de 700 mil acessos mensais em seu blog no Gazeta Online e quase 100 mil inscritos no seu canal no YouTube. Como capixaba que merece destaque, ela indica a arquiteta Vivian Coser, que, para Lucy, faz um trabalho unindo beleza, organização e funcionalidade.