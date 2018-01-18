'Sou nojento mesmo', disse Hilário sobre uso de roupas de marca

Crédito: Edson Chagas | Arquivo GZ

Hilário Frasson tinha gostos caros. A preferência do policial civil  acusado de ser um dos mandantes da morte de Milena  por roupas de marca foi mencionado no depoimento de uma amiga da médica, ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade. Ao contrário da ex-mulher, Hilário sempre se vestiu com roupas caras.

Em depoimento nesta quarta-feira (17), no Fórum Criminal de Vitória, uma amiga de Milena contou que era a médica quem sustentava a família e que ela reclamava constantemente dos gastos do marido. De acordo com a testemunha, Hilário chegou a assumir: "Sou nojento mesmo", referente ao gosto por roupas caras e de marca.

"Milena reclamava do fato de Hilário gastar muito. Ele mesmo se vangloriava, dizendo Ah, comprei um vinho de tantos reais, Só uso cueca da Hugo Boss, Sou nojento mesmo; Milena reclamava, dizendo que não queria presentes caros, que queria juntar dinheiro; Milena era o esteio financeiro da família", disse a amiga da médica em parte do depoimento.

Gazeta Online revelou que As complicações financeiras que a médica enfrentava em casa já haviam sido reveladas em setembro do ano passado, quando o tio de Milena, Geraldo Gottardi, em entrevista aorevelou que Hilário teria tomado o cartão de crédito de Milena , com o qual fazia compras de alto valor.

"O cartão de crédito dela ficava com ele e chegavam faturas de até R$ 15 mil. Tudo que ele gastava com bebidas. Ela só conseguiu ter o cartão de volta com a separação. Ela era médica, mas usava roupas simples porque o dinheiro dela era todo para bancar a casa e o vício dele", revelou o tio na época.

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