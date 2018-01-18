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'Sou nojento mesmo', disse Hilário sobre uso de roupas de marca

Amiga de Milena contou que era a médica quem sustentava a família e que ela reclamava constantemente dos gastos do marido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 16:58

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 16:58

Crédito: Edson Chagas | Arquivo GZ
Hilário Frasson tinha gostos caros. A preferência do policial civil  acusado de ser um dos mandantes da morte de Milena  por roupas de marca foi mencionado no depoimento de uma amiga da médica, ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade. Ao contrário da ex-mulher, Hilário sempre se vestiu com roupas caras.
Em depoimento nesta quarta-feira (17), no Fórum Criminal de Vitória, uma amiga de Milena contou que era a médica quem sustentava a família e que ela reclamava constantemente dos gastos do marido. De acordo com a testemunha, Hilário chegou a assumir: "Sou nojento mesmo", referente ao gosto por roupas caras e de marca.
"Milena reclamava do fato de Hilário gastar muito. Ele mesmo se vangloriava, dizendo Ah, comprei um vinho de tantos reais, Só uso cueca da Hugo Boss, Sou nojento mesmo; Milena reclamava, dizendo que não queria presentes caros, que queria juntar dinheiro; Milena era o esteio financeiro da família", disse a amiga da médica em parte do depoimento.
> Veja material exclusivo sobre o Caso Milena
As complicações financeiras que a médica enfrentava em casa já haviam sido reveladas em setembro do ano passado, quando o tio de Milena, Geraldo Gottardi, em entrevista ao Gazeta Online revelou que Hilário teria tomado o cartão de crédito de Milena, com o qual fazia compras de alto valor.
"O cartão de crédito dela ficava com ele e chegavam faturas de até R$ 15 mil. Tudo que ele gastava com bebidas. Ela só conseguiu ter o cartão de volta com a separação. Ela era médica, mas usava roupas simples porque o dinheiro dela era todo para bancar a casa e o vício dele", revelou o tio na época.
OUTRO LADO
A defesa de Hilário foi procurada pela reportagem do Gazeta Online durante o fim da manhã e o início da tarde, mas o advogado Homero Mafra não atendeu as ligações e não respondeu às mensagens enviadas.

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