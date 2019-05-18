Transporte público

Sistema Transcol na chuva: atrasos e linhas comprometidas

De acordo com informações da Ceturb/ES, os terminais de Vila Velha, Ibes e São Torquato são os mais prejudicados, pois ainda se encontravam alagados até as 20h

Publicado em 18 de maio de 2019 às 23:49 - Atualizado há 6 anos

As fortes chuvas atigram vários pontos da Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

A forte chuva que caiu durante a manhã e a tarde desde sábado (18) continua afetando o sistema de transporte coletivo da Grande Vitória. De acordo com a Ceturb/ES, a operação do Transcol apresentou atrasos e várias linhas foram comprometidas.

Para o domingo (19), ainda não há previsão de normalidade. Tudo vai depender da intensidade das chuvas previstas para retornar nas próximas horas.

De acordo com o órgão, os terminais de Vila Velha, Ibes e São Torquato são os mais prejudicados, pois ainda se encontravam alagados até as 20h.

VIANA

Ainda com muitos pontos de alagamento na Grande Vitória, as linhas têm operado com restrições, muitas não conseguindo cumprir seus itinerários e várias tiveram sua operação suspensa, principalmente as que atendem o município de Viana.

SERRA E VILA VELHA

No Terminal Laranjeiras, quase todas as linhas alimentadoras (as que saem dos bairros para terminais) estão com itinerários normais, assim como parte das linhas troncais (vão de terminal para terminal).

As alimentadoras com destino a Villa Velha tiveram seus itinerários alterados, pois não conseguiam chegar aos terminais Vila Velha e Ibes. No Terminal Jacaraípe, as linhas alimentadoras estão operando normalmente, mas as troncais têm muitos atrasos.

Algumas linhas que cobrem áreas rurais continuam realizando apenas viagens parciais, até onde é possível trafegar. As linhas do Terminal Carapina voltaram a cumprir os itinerários normalmente.

Em Vila Velha, as linhas da região de Terra Vermelha chegaram a circular durante a tarde, para levar passageiros de volta ao bairro, mas a operação voltou a ser suspensa por conta dos alagamentos.

VITÓRIA

Os ônibus da Capital voltaram a circular normalmente na parte da tarde por conta da diminuição das chuvas. Pela manhã, muitas linhas foram canceladas por conta de alagamentos em vários pontos da cidade.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta