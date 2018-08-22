Sistema do ES vai servir de base para Cadastro Nacional de Adoção

O novo Cadastro Nacional de Adoção (CNA), lançado pela Corregedoria Nacional de Justiça  que vai facilitar as adoções de nove mil crianças que aguardam por uma família em instituições de acolhimento de todo otem como base o sistema desenvolvido pelaGeral da Justiça do

O lançamento do sistema foi feito pelo corregedor nacional de, ministro João Otávio de Noronha, em. A nova plataforma teve como base o Sistema de Informação e Gerência da Adoção e do Acolhimento no Espírito Santo (Siga-ES). Para se transformar num sistema que seria utilizado em todo o país, a plataforma foi aprimorada e novas funcionalidades foram implantadas para atender todos os tribunais.

Além das Comarcas capixabas, o sistema já foi testado em oito Varas de Infância de São Paulo, Paraná, Bahia e Rondônia. A nova versão já está presente em 79 Comarcas e será implantada gradativamente. A expectativa é que até o fim do primeiro semestre de 2019 todas as Varas já tenham pleno funcionamento do cadastro.

O Sistema Siga do Poder Judiciário do Espírito Santo foi implantado em 2008 pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES). É um cadastro único disponibilizado a todos os Juízos e Ministério Público com competência na área da Infância e da Juventude no Estado. O sistema possuí as informações de crianças e adolescentes em acolhimento institucional, em condições ou não de inserção em família substituta, sob guarda com fins de adoção  como as informações sobre os pretendentes habilitados à adoção e de todas as instituições de acolhimento e famílias do Estado.