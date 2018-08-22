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Sistema do ES vai servir de base para Cadastro Nacional de Adoção

A nova plataforma teve como base o Sistema de Informação e Gerência da Adoção e do Acolhimento no Espírito Santo (Siga-ES)

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 23:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 23:38
Crédito: Marcelo Prest
O novo Cadastro Nacional de Adoção (CNA), lançado pela Corregedoria Nacional de Justiça  que vai facilitar as adoções de nove mil crianças que aguardam por uma família em instituições de acolhimento de todo o Brasil  tem como base o sistema desenvolvido pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.
O lançamento do sistema foi feito pelo corregedor nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, em Brasília. A nova plataforma teve como base o Sistema de Informação e Gerência da Adoção e do Acolhimento no Espírito Santo (Siga-ES). Para se transformar num sistema que seria utilizado em todo o país, a plataforma foi aprimorada e novas funcionalidades foram implantadas para atender todos os tribunais.
Além das Comarcas capixabas, o sistema já foi testado em oito Varas de Infância de São Paulo, Paraná, Bahia e Rondônia. A nova versão já está presente em 79 Comarcas e será implantada gradativamente. A expectativa é que até o fim do primeiro semestre de 2019 todas as Varas já tenham pleno funcionamento do cadastro.
O SIGA-ES
O Sistema Siga do Poder Judiciário do Espírito Santo foi implantado em 2008 pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES). É um cadastro único disponibilizado a todos os Juízos e Ministério Público com competência na área da Infância e da Juventude no Estado. O sistema possuí as informações de crianças e adolescentes em acolhimento institucional, em condições ou não de inserção em família substituta, sob guarda com fins de adoção  como as informações sobre os pretendentes habilitados à  adoção e de todas as instituições de acolhimento e famílias do Estado.  
 

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