Sindirodoviários vai recorrer da decisão que reduz reajuste em salários

Ônibus do Sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias

O Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) anunciou que vai recorrer da decisão liminar do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília , que reduziu de 3% para 1,8% o reajuste concedido à categoria. Segundo o sindicato, está descartada a possibilidade de nova greve e espera ser notificado para recorrer da decisão.

A decisão liminar de 9 de fevereiro do TST acata pedido do Sindicato das Empresas e Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), e suspende a decisão do julgamento de dissídio coletivo proferida pela Regional do Trabalho (TRT), em 10 de janeiro, que concedeu 3% de reajuste para a categoria.

De acordo com o presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, a categoria recebeu a notícia com surpresa, e afirma que agora cabe uma resposta judicial.

O clima é o pior possível entre os rodoviários. Só cabe uma resposta jurídica agora. Com uma nova greve vamos acabar fazendo com que o trabalhador perca mais um dia de trabalho. Não vai adiantar nada. Não tem lógica mobilizar sobre uma coisa que pedimos para a justiça julgar Edson Bastos, presidente do SindiRodoviários

O presidente do sindicato afirmou ainda desconhecer o teor do pedido de liminar feito pela GVBus ao TST, e confirma que a categoria já recebeu o reajuste de 3% referente a janeiro nos salários. Bastos cobra a redução da tarifa do transporte público caso a decisão seja mantida até o julgamento final do recurso.

A população sofreu com aumento de passagem devido ao reajuste dos rodoviários. Como fica agora? Vai ser reduzido também? Eles utilizaram da mão de obra para fazer o reajuste. Se está reduzindo tem que reduzir passagem Edson Bastos

A reportagem de A GAZETA solicitou à GVBus informações sobre a apresentação do recurso que pede a redução do reajuste no Tribunal de Justiça do Trabalho. Entretanto, disse apenas por meio de nota que as empresas que operam o Sistema Transcol não concordaram com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES).

A nota diz ainda que os salários e benefícios serão corrigidos no percentual de 1,80%, a partir de 22 de janeiro de 2018 até o julgamento final do recurso ordinário.