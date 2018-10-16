Sindirodoviários tem novo presidente após ter eleição anulada

Ônibus do Sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias

Depois de confusões envolvendo a Justiça e o cancelamento de uma eleição, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) tem uma nova diretoria. A eleição aconteceu na última quinta-feira (11) e havia sido determinada pela Justiça no final de setembro.

Segundo informações da assessoria de imprensa do sindicato, a Chapa 3 conseguiu vencer a disputa, com 1851 votos no total, tendo como presidente o cobrador José Carlos Sales Cardoso, que atua há 25 anos na Grande Vitória. Ele vai trabalhar por cinco anos no posto.

A Chapa 1, que tinha integrantes da antiga diretoria e contestou a eleição anterior - que aconteceu em julho - ficou com 447 votos. Já a Chapa 2 ficou na terceira posição, com 44 votos, no total.

A eleição terminou na madrugada de sexta-feira (12) e a posse aconteceu no mesmo momento - como estava previsto no acordo entre as chapas feito com a Justiça no início de setembro. Dezessete peritos nomeados pela Justiça fizeram a contagem dos votos.

CONFUSÃO NA JUSTIÇA

Em julho, a votação para escolher a nova chapa que comandaria o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado virou caso de polícia. A Chapa 1 alegou que houve fraude no processo eleitoral, o que teria favorecido a Chapa 3, e pediu a nulidade da eleição.

Por sua vez, a Chapa 3, na época, negou as acusações e afirmou que a Chapa 1 recorria à Justiça porque teria perdido a disputa. No entanto, no despacho proferido pela juíza titular da 5ª Vara do Trabalho de Vitória, no último dia 03 de setembro, as três chapas que disputam o cargo concordaram em realizar uma nova eleição.

A Chapa 1 tinha integrantes da diretoria comandada por Edson Bastos durante 14 anos - um mandato de quatro anos e dois de cinco anos. O antigo presidente, no entanto, não concorreu à reeleição.

NOVA DIRETORIA DO SINDICATO

- José Carlos Sales Cardoso (Gaguinho): Presidente

- Antônio Carlos Lemos (Carlão): 1º Secretário

- Deolindo Batista: 2º Secretário

- Valdeci Dulcilina Laurindo: 1ºTesoureiro

- Wagner Ferreira Santos: 2ºTesoureiro

- Cleomar Francisco Monteiro: 1º Diretor Social

- Cleber Lima Pereira (Serrinha): 2º Diretor Social

- Marcos Alexandre (Jiló): 1º Diretor de Patrimônio

- Claudino Dias Arcanjo (Barata): 2º Diretor de Patrimônio

- Wagner Fernandes: 1º Diretor Jurídico

- Jair Ferreira de Paula: 2º Diretor Jurídico

- Zedequias Inácio da Silva: 1º Diretor Junto à Federação